Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

Geniş Video İzle

38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Rusya'yı sorumlu tutan Azerbaycan'dan ilk somut adım geldi. Bakü, Rusya vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini 180 günden 90 güne indirdi.

29.12.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Havayolları uçağının, Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giderken Kazakistan'da düşmesi, Rusya ile krize neden oldu. Azerbaycan, uçağın Rus füzesiyle düşürüldüğünü söylerken, 38 kişinin öldüğü facianın ardından Bakü'den Moskova'ya ilk yaptırım geldi.

RUS VATANDAŞLARININ AZERBAYCAN'DA KALIŞ SÜRESİ AZALTILDI

Azerbaycan Bakanlar Kurulu aldığı kararla Rus vatandaşlarının ülkede kalış sürelerini kısıtladı. Rusya vatandaşları Azerbaycan'da artık 1 yıl içinde sadece 90 gün kalabilecekler. Daha önce bu süre 180 gündü. Dün Rusya da benzer karar almıştı.

ALİYEV: RUSYA TAZMİNAT ÖDEMELİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan'da düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

38 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ UÇAK KAZASI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

"UÇAĞI RUS FÜZESİ DÜŞÜRDÜ"

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım

PUTİN, ALİYEV'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti. Aliyev, uçakta hayatını kaybeden mürettebat için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, uçağın Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, Rusya'nın, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ile mürettebata tazminat ödemesi gerektiğini söylemişti.

Azerbaycan\'dan Rusya\'ya ilk yaptırım

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Dünya, Rusya, Hukuk, Kaza, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Alper Tunga:
    Putin hayranı müritler, siz türk olamazsınız. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Amerika'nın düşmanı diye Putin'in yalakası olmanıza gerek yok. 85 35 Yanıtla
    Sabri Tokyay:
    kimse Putin'i ln yalakası veya taraftarı değil ama bu bı gercektir ki dünyada Putin kadar dürüst ve cesur bi lider yoktur 22 23
    Abdullah K:
    Hangi kardeşten bahsediyorsun kardeş zordayken İsrail’le ticaret yapıp askeri destek sağlarız açıklaması yapar mı s…. Öyle kardeşliği mal olmayın cahil git araştır 3 1
  • Serkan Yalçın:
    Rusya'da çok taktı ya 61 24 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Putin hayranları akpliler o olmasaydı halep ve şam daha hızlı düşecekti insanlar işkence çekmeyecekti 15 10 Yanıtla
  • Chen Medya :
    180 günden 90 a indirmis rusyanın çokta bişeyindeydi. sinir dışı etsene yiyorsa yaptırım uyguluyormuş. Buda kankası gibi tazminat konularına girdi 8 3 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    Buda Rus yandaşı . Göstermelik böyle bir aciklama yapmış. Yazık... 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 ’’Bir Audi’yi çok gördüler’’ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde ''Bir Audi'yi çok gördüler'' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.