Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan, Ermenistan'ın "Siviller hedef alınıyor" iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı.
Ermenistan'ın Karabağ'daki provokatif eylemlerinin artması üzerine Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri bir bir yok ederken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni sivilleri hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" denildi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun sivillere ateş açmadığı net şekilde görüldü.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycan, Ermenistan'ın, 'Siviller hedef alınıyor' iddiasını görüntülerle yalanladı - Son Dakika