Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı - Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı

Son Güncelleme: 19.09.2023 22:25

Azerbaycan, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek için Karabağ'da antiterör operasyonu başlatırken, Ermenistan sivil halkın hedef alındığını iddia etti. İddiaların doğru olmadığını belirten Azerbaycan, Ermenistan'ı yayınladığı görüntülerle yalanladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun sivilleri vurmadığı görüldü.

Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan, Ermenistan'ın "Siviller hedef alınıyor" iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokatif eylemlerinin artması üzerine Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

ERMENİSTAN'DAN "ETNİK TEMİZLİK" İDDİASI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzileri bir bir yok ederken, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni sivilleri hedef aldığını öne sürdü. Açıklamada, "19 Eylül'de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" denildi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'I GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Azerbaycan, Ermenistan'ın iddiasını yayınladığı görüntülerle yalanladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun sivillere ateş açmadığı net şekilde görüldü.

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Son Dakika Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın, 'Siviller hedef alınıyor' iddiasını görüntülerle yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan'ın, "Siviller hedef alınıyor" iddiasını görüntülerle yalanladı - Son Dakika
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