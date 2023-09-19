Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar - Son Dakika

Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar

Son Güncelleme: 19.09.2023 16:34

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu, Ermenistan tarafında büyük rahatsızlık yarattı. Operasyon sonrası hükümet konağının önünde toplanan Ermeniler, Azerbaycan'a karşılık verilmesini istedi. Başbakan Nikol Paşinyan'ı pasif kalmakla suçlayan Ermeniler, sık sık ''Hain Nikol'' ve ''Utanç'' sloganları attı.

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu gelişme sonrası hükümet konağının önünde toplanan Ermeniler, Azerbaycan'a karşılık verilmesini istedi. Yaşanan süreçle ilgili Başbakan Nikol Paşinyan'ı pasif kalmakla suçlayan öfkeli kalabalık "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

TAHRİKLERİNİ ARTIRDILAR

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri, son birkaç ayda tahriklerini artırdı. Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açması, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesi, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunması gerilimin artmasına neden oldu.

2 AZERBAYCANLI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdikleri, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdikleri, takviye birimler oluşturdukları, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettikleri, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulundukları da tespit edildi. Bunlara ek olarak Karabağ'da silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti.

HAİN TUZAKTA 4 POLİS ŞEHİT OLDU

İşçilerin ölümlerinin ardından bu kez de Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti. Patlama sonucu 4 polis şehit oldu. Yaşananların ardından daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Azerbaycan ordusu, terörle mücadele operasyonu başlattı. Karabağ'daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti.

PAŞİNYAN TEPKİLERİN ODAĞINDA

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında... Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! İkisi de tek cümlelik savunma yaptı
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''mülteci'' çıkışına tepki: Yine ülkemizi küçük düşürmüş
17:41 Son Dakika: BM'de konuşan ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler: Savaşı onlar başlattı, bitmesini de istemiyorlar.
17:15 Özel'in adaylığı soruldu, Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi: Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler
17:12 Belediye Başkanı Hülya Erdem işe aldığı 39 kişiyi, desteklediği aday kazanamayınca işten çıkardı
17:06 Milan maçından sonra sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak
17:00 Yayında ilginç anlar! Ünlü doktor Ender Saraç, muayene bile etmeden sunucunun hastalıklarını bir bir saydı
16:42 Mesut Özil ve Joachim Löw A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia ediliyor
16:36 Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan ''Ateşkes'' önerisi geldi
16:34 Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 17:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement