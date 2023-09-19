Operasyon sonrası Ermeniler hükümet konağı önünde toplandı! Paşinyan'ı suçlayan sloganlar atıyorlar

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Ajansların "son dakika" koduyla geçtiği bu gelişme sonrası hükümet konağının önünde toplanan Ermeniler, Azerbaycan'a karşılık verilmesini istedi. Yaşanan süreçle ilgili Başbakan Nikol Paşinyan'ı pasif kalmakla suçlayan öfkeli kalabalık "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

TAHRİKLERİNİ ARTIRDILAR

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı güçleri, son birkaç ayda tahriklerini artırdı. Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açması, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesi, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunması gerilimin artmasına neden oldu.

2 AZERBAYCANLI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdikleri, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdikleri, takviye birimler oluşturdukları, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettikleri, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulundukları da tespit edildi. Bunlara ek olarak Karabağ'da silahlı Ermeni grupların döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı işçi hayatını kaybetti.

HAİN TUZAKTA 4 POLİS ŞEHİT OLDU

İşçilerin ölümlerinin ardından bu kez de Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti. Patlama sonucu 4 polis şehit oldu. Yaşananların ardından daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Azerbaycan ordusu, terörle mücadele operasyonu başlattı. Karabağ'daki Ermeni hedefleri birer birer vurulurken Ermenistan cephesi de acil duruma geçti.

PAŞİNYAN TEPKİLERİN ODAĞINDA

Dağlık Karabağ'da yaşanan mağlubiyet yüzünden Ermeni halkı tarafından protesto edilen Başbakan Nikol Paşinyan, bir kez daha tepkilerin odağında... Hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, Azerbaycan tarafının saldırıları karşısında pasif kalmakla suçladıkları Paşinyan aleyhinde "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.