Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama

Son Güncelleme: 19.09.2023 14:10

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da Ermeni güçler tarafından artarak devam eden provokasyonların ardından operasyon başlattı. Bölgeden çatışma sesleri duyulurken, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırındaki durumun stabil olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bölgeden gelen görüntülerde Ermeni güçlere ait mevzilerin vurulduğu görülürken; Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı. Ayrıca Bakanlık, " Dağlık Karabağ'da Ermenistan askeri yok" ifadelerine yer verdi.

"AMAÇ, ERMENİLERİN TOPRAKLARIMIZDAN ÇEKİLMESİ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarında siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Yalnızca meşru askeri hedefler vuruluyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi." denildi.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin ilk görüntülerde Ermeni mevzilerinin vurulduğu görülürken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırındaki durumun stabil olduğunu ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin bulunmadığını açıkladı.

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Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon kararı almasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama - Son Dakika
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