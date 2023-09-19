Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Hedefler böyle imha edildi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Hedefler böyle imha edildi

Son Güncelleme: 19.09.2023 21:55

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu sürerken, Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Ermeni hedeflerini teker teker imha etti. O anlar SİHA'ların kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla icra ettiği operasyon devam ediyor. Bölgeden gelen insansız hava aracına ait videolarda, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait topçu bataryalarını ve telsiz kulelerini yok ettiği görüldü.

BAYRAKTAR TB2'LER GÖREVDE

Azerbaycan ordusunda aktif olarak görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, bugün Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonlarında kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait hedefleri imha ettiği görüldü.

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Ermeni hedefleri teker teker böyle imha edildi

TELSİZ KULESİ VE TOPÇU BATARYASI VURULDU

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Ermeni hedefleri teker teker böyle imha edildi

KAMİKAZE İHA'LAR MEVZİLERİ VURDU

Öte yandan Azerbaycan ordusunda kullanılan kamikaze İHA'lar da Ermenistan mevzilerini hedef aldı.

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Ermeni hedefleri teker teker böyle imha edildi

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Ermeni hedefleri teker teker böyle imha edildi

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Hedefler böyle imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Hedefler böyle imha edildi - Son Dakika
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