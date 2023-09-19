Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla icra ettiği operasyon devam ediyor. Bölgeden gelen insansız hava aracına ait videolarda, Bayraktar TB-2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait topçu bataryalarını ve telsiz kulelerini yok ettiği görüldü.
Azerbaycan ordusunda aktif olarak görev yapan Bayraktar TB2 SİHA, bugün Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonlarında kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığının yayınladığı görüntülerde, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Ermenistan'a ait hedefleri imha ettiği görüldü.
Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan telsiz kulesini ve topçu bataryalarını imha etti.
Öte yandan Azerbaycan ordusunda kullanılan kamikaze İHA'lar da Ermenistan mevzilerini hedef aldı.
44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.
Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna ilişkin en net görüntüler! Hedefler böyle imha edildi - Son Dakika