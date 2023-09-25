Azerbaycan, Karabağ'daki mermer fabrikasında Ermenilere ait çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'daki mermer fabrikasında Ermenilere ait çok sayıda silah ele geçirdi

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:35

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan bir mermer fabrikasında Ermeni teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiklerini açıkladı.

Azerbaycan'ın antiterör operasyonu başlattığı Karabağ'da, Ermenilerle ateşkes ilan edildi. Azerbaycan askerleri bölgeyi kontrol altına alırken bir mermer fabrikasının deposunda çok sayıda tanksavar füze, silah ve mühimmat ele geçirildi.

BÖLGEYİ TARIYORLAR

Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçı gruplar ateşkes kararı sonrasında silahlarını teslim ederken, Azerbaycan tarafının bölgede tarama faaliyetleri sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da kaçak faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının deposunda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi.

FABRİKAYI ASKERİ AMAÇLA KULLANMIŞLAR

Mermer fabrikasının askeri amaçlı kullanıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu firmanın tesislerindeki depoda çok sayıda tanksavar füzeleri, silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

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Son Dakika Dünya Azerbaycan, Karabağ'daki mermer fabrikasında Ermenilere ait çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'daki mermer fabrikasında Ermenilere ait çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika
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