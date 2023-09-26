Azerbaycan polisi bölgeyi terk eden Ermenilere soğuk su dağıttı - Son Dakika

Azerbaycan polisi bölgeyi terk eden Ermenilere soğuk su dağıttı

Azerbaycan polisi bölgeyi terk eden Ermenilere soğuk su dağıttı
Son Güncelleme: 26.09.2023 12:16

Azerbaycan polisi, Dağlık Karabağ'daki Ermeni sivillere insani yardım sağlıyor. Soğuk su dağıtımı ve temel ihtiyaçların karşılanmasıyla bölgedeki insani krize destek oluyorlar. Bu çabalar, sivillerin güvende tutulması için önemli bir adım.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki insani yardım çabaları devam ediyor. Son günlerde bölgeyi terk etmek zorunda kalan Ermeni siviller, Azerbaycan polisinin sağladığı insani yardımın bir parçası olarak soğuk su ve diğer temel ihtiyaçlarla karşılaşıyorlar. Bu gelişmeler, bölgede sürmekte olan insani krizi hafifletmek için atılan olumlu bir adım olarak öne çıkıyor.

Azerbaycan polisi, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından yerinden edilen Ermeni sivillere yardım elini uzatıyor. Özellikle su kaynaklarının kesildiği bölgelerde soğuk su dağıtımı büyük önem taşıyor. Azerbaycan polisi, insani yardım operasyonları sırasında Ermeni sivillerle iletişim kurarken, çoğunluğu Rusça olan sorulara Azerbaycanca cevap veren Ermeni sivillerin yüz ifadeleri dikkat çekiyor.

Bu yardım faaliyetleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarı sağlama taahhüdünün bir parçası olarak görülüyor. Bölgedeki çatışmaların sona erdiği ve ateşkesin sağlandığı bir dönemde, insani yardım çabaları, sivillerin güvende tutulmasına ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik önemli bir rol oynuyor.

Öte yandan, Azerbaycan hükümeti, bu insani yardım çabalarının yanı sıra bölgenin yeniden inşası ve sivillerin evlerine dönüşünü kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, uluslararası toplumun da bölgeye destek vermesi ve insani yardım çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç olarak, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki insani yardım çabaları, sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu çabalar, çatışmaların ardından bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Azerbaycan polisi bölgeyi terk eden Ermenilere soğuk su dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan polisi bölgeyi terk eden Ermenilere soğuk su dağıttı - Son Dakika
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