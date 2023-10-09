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Operasyon sonrası Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılması Azerbaycanlı sunucuyu kızdırdı - Son Dakika

Operasyon sonrası Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılması Azerbaycanlı sunucuyu kızdırdı

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:40

Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kalında Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen operasyon sonrası namaz kıldıkları görüntüleri eleştiren sunucu, ''İsrail'e hücumları televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller'' diyerek tepki gösterdi.

Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı operasyon kardeş ülke Azerbaycan'dan da yakından takip ediliyor.

"BU DİN İSE O ZAMAN İNSAN DEĞİLLER"

Ülkede yayın yapan bir televizyon kanalın Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen operasyon sonrası şükür namazı kıldıkları görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları ve masum insanların katledilmesini televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Operasyon sonrası Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılması Azerbaycanlı sunucuyu kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operasyon sonrası Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılması Azerbaycanlı sunucuyu kızdırdı - Son Dakika
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