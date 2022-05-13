BAE Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti, Erdoğan taziye ziyaretine gidecek - Son Dakika
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BBC

BAE Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti, Erdoğan taziye ziyaretine gidecek

13.05.2022 15:26
BAE Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti, Erdoğan taziye ziyaretine gidecek

Aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan 73 yaşındaki El Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, hayatını kaybetti. Aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan 73 yaşındaki El Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne üç gün sürecek bir ziyaret yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Uzun süredir rahatsızlığı vardı, bugün de rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet eylesin. Biz de taziye için 3 gün sürecek falan bir ziyarete gideceğim" dedi.

El Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirilirken devlet dairelerinde ve özel sektörde üç gün çalışmalara ara verilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri anayasası uyarınca devlet başkanlığına, devlet başkanı yardımcısı ve başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum vekalet edecek. El Maktum ayrıca Dubai emiri.

Yedi emirden oluşan Federal Konsey 30 gün içinde yeni devlet başkanını seçecek.

Kasım 2004'te iktidara gelen El Nahyan, 2014'te inme geçirmişti. BAE lideri o zamandan beri kamuoyu önünde çok görünmüyordu.

El Nahyan'ın yerine üvey kardeşi Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan'ın geçmesi bekleniyor. Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan, 2014'ten beri ülkenin fiili lideri konumunda.

Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci devlet başkanıydı.

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Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti, Erdoğan taziye ziyaretine gidecek - Son Dakika

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