BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

BAE'de İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerinin 2 saat kısaltılmasını kararlaştırdı.

12.03.2024 20:03  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE) ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini 2 saat kısalttı.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ 2 SAAT KISALTTILAR

BAE'de ramazan ayı boyunca, özel sektör çalışanlarının çalışma saatleri günde 2 saat azaltılacak. Azaltılan programın ötesinde çalışılan her türlü ilave saat, fazla mesai olarak kabul edilebilecek ve işçilere ekstra tazminat hakkı tanınacak.

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

Ülkedeki şirketler ayrıca, ramazan ayı boyunca günlük çalışma saatleri dahilinde ve işin niteliğine uygun olarak esnek veya uzaktan çalışma programlarını takip etme seçeneğine de sahip olacak.

HEM ORUÇLU HEM DE ORUÇSUZ ÇALIŞANLAR FAYDALANACAK

Çalışma saatleri düzenlemesi hem oruçlu hem de oruçsuz çalışanlara uygulanarak onların ramazan ayında manevi faaliyetlere ve kültürel uygulamalara katılımları kolaylaştırılacak.

BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı

Bakanlık, ramazan ayı boyunca tüm bakanlıkların ve federal kurumların pazartesiden perşembeye, sabah 09.00'dan öğle 14.30'a kadar çalışacağını belirtti. Cuma günleri işin niteliği aksini gerektirmedikçe çalışma saatleri sabah 09.00'dan öğle 12.00'ye kadar olacak.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, İş Dünyası, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abuzer Yavuz: Türkiye de neden olmuyor 7 1 Yanıtla
  • Hakan Kayadan: Dini kolaylaştırma yöntemi . Bizde de zorlaştırmak için tüm çabalar 1 0 Yanıtla

20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
12:19 İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor İstanbul Beykoz Çubuklu Siloları, açılışı yapılmasına rağmen ziyaretçi kabul etmiyor
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 20:46:31. #1.13#
SON DAKİKA: BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement