Bagaj bandını yürüme yolu sandı, bagaj boşluğuna düştü

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Rusya'nın Vladikavkaz Havalimanı'nda yaşanan şaşırtıcı bir olayda, sarı kürk montlu bir kadın yolcu, bagaj konveyör bandını yürüme yolu sanarak üzerine çıktı ve başının üzerinde uçuş detaylarını gösteren ekranları izlerken sırtüstü düşerek check-in bankosunun arkasındaki bagaj bölümüne sürüklendi.

Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'na gitmek için S7 Havayolları'ndan bilet alan kadın, uzun siyah eteği ve pembe şapkasıyla güvenlik kameralarında, havalimanı görevlilerinin başka bir yolcuyla konuştuğu sırada bagaj bandına çıkarken görülüyor. Görevliler sohbete dalmışken, kadın hareketli bandın üzerinde yürümeye çalışıyor.

Bagaj bandının sonundaki plastik perdeyi geçmeye çalışan kadın, dengesini kaybederek sırtüstü düşüyor ve band durmayınca bavulların geçtiği karanlık bölüme sürükleniyor. O sırada bankoda konuşan görevliler, kadının gözden kaybolmasını şaşkınlıkla izliyor.

Shot haber ajansının haberine göre, bagaj görevlileri valizler yerine karşılarında bir kadın görünce çok şaşırdılar ve yolcuya doğru yolu göstererek yardımcı oldular. Kremlin'e yakın Readovka haber sitesi ise kadının bu "macera" için bilerek böyle davrandığını öne sürdü.

Olay, Rusya'da yeni yıl ve Ortodoks Noel'ini kapsayan uzun tatil döneminde meydana geldi. Kadının business mi yoksa ekonomi sınıfı yolcu mu olduğu ise belirtilmedi.