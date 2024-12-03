Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı - Son Dakika
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Dünya

Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşıtı başlattığı operasyon ve yaşanan çatışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli "Bugüne kadar Türkiye'nin uzattığı eli tutmayan Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalıdır. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin istikrara kavuşması samimi dileğimizdir. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı" dedi.

03.12.2024 11:00  Güncelleme: 11:17
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27 Kasım Cuma günü itibarıyla Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki gece Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HAMA'DA 16 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİLER

Ülkenin en büyük 4. kenti olan Hama'da da 16 bölgeyi ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi bölgede büyük çatışmaların yaşanmasına neden olurken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya kayıtsız kalmadı.

"BÖLGEMİZDE YERİNDEN OYNAYAN TAŞLAR HALA YERİNE OTURMAMIŞTIR"

Partisinin grup toplantısında Suriye'de yaşanan çatışmalarla ilgili ilk kez konuşan Bahçeli "Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Kaotik iklim giderek sertleşiyor. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır.

"ESAD TÜRKİYE İLE ÖN ŞARTSIZ TEMAS KURMALI"

Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamıştır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin istikrara kavuşması samimi dileğimizdir. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalamaz.

"KÜRTLER BİZİM CANIMIZ, PKK, YPG, PYD CAN DÜŞMANIMIZDIR"

Kürtler bizim canımız, PKK, YPG, PYD can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya tükenmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır" dedi.

Bahçeli\'den Suriye\'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı

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Son Dakika Dünya Bahçeli'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili ilk yorum: Esad, Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Aykut Kalkan:
    bahcelinin bu saatten sonra yorumları benim icin degersiz. 46 41 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kılıçtaroğlu Esad la görüşün dediğinde ekepe ve boğçalı kendini yerden yere vuruyordu şimdide kendileri görüşmek için kürk takla atıyor adamların ülkesini karıştırdıklarıda cabası 54 27 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    Bahçelinin beyin ölümü gerçekleşmiştir,isterse organlarını bağışlayabilir,tabi işe yarayan varsa 38 16 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    uzatılan el tutulur tutmasa işte böyle olur 27 24 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    yaşlılar gurubu TV'den promterden sürekli okuyor benim için hiçbir değeri kalmamış bir insan 26 11 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Tamam Esad'a söylerim Bahçeli Apoyu ne zaman ağırlıyorsunuz 19 17 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bahçeli ve yorumları yok hükmündedir 23 9 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bizim suriyedeki çatışmayla uzaktan yakından alakamız yoktur her zaman böyle olmalı uzaktan kumandalı.?))) 14 5 Yanıtla
  • Zubeyde Kamalak:
    Sıra kime geliyor saddam kaddafi esat hep aynı suçlamalar aynı şeyler KAMALAK HOCA TAYYİP BEYEDE ESATADA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ İSLAM NATOSU İSLAM BARIŞ GÜCÜ İSLAM EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KURULMALI DİYE ÇOK DEDİ DİNLETEMEDİ 15 4 Yanıtla
  • alos :
    JETON GEÇ DÜŞÜYOR. 1 1 Yanıtla
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