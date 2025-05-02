Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz - Son Dakika
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Dünya

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakında yeni bir müjdenin duyurulacağını dile getirdi. Karadeniz'deki enerji araştırmalarını işaret eden Bakan Bayraktar, "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" dedi. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin Macaristan'da petrol arayacağını da söyledi.

02.05.2025 22:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa ülkelerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizerek, "Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok" diye konuştu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

"BU AY İÇİNDE KARADENİZ'DEN YENİ BİR MÜJDE GELEBİLİR"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2028 yılında devreye gireceğini ifade eden Bayraktar ayrıca, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjdeli haberin gelebileceğini de söyledi. Bölgede devam eden enerji kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerine dikkat çeken Alparslan Bayraktar "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir" dedi.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

"TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK"

Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünün altını çizen Bakan Bayraktar, "Türkiye Macaristan'da petrol arayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz

Uluslararası İlişkiler, Alparslan Bayraktar, Macaristan, Teknoloji, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • erkan zengin:
    eyvah yandık vallahi zam geliyor 230 23 Yanıtla
    Burhan Kırac:
    kesinlikle :)) 27 1
  • Serkan Güngör:
    ciddi ciddi erken secime gidilecek galiba.. baksaniza basladilar onu bulduk bunu daha cok bulduk.. gecmiste bulunmuslarin hayrini pek gorduk sira yeni bulunmalarda.. buldukca zam , buldukca secim.. 186 25 Yanıtla
    Mahmut özdemir:
    sonra ağlıyonuz memleketi petrole buladınız diye eylem gösteri yapıyonuz eylem yapıp televizyonlarda kendinizi izlemiyormusunuz 6 19
    Burhan Kırac:
    süper tespit :)) kardeş 4 5
  • Ali Yanik:
    Müjde paylaşmayın ne zaman define bulduk diye müjde verseniz 2 kat zam geliyor, halkında artık size karşı öyle bir beklentisi ve güveni kalmadı mümkünse hiç paylaşmayın... 173 17 Yanıtla
  • ate hasan:
    aman paylaşmayın ne zaman müjde verdiyseniz peşine zam olarak yansıdı vatandaşa 158 14 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    yine ne bulduk 136 12 Yanıtla
    Burhan Kırac:
    :))) 5 1
  • Bilgehan Göktürk:
    Şu müjde lafına uyuz oluyorum...Müjde vermeyin!!! 126 9 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Aman sakın ha! Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. 125 9 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    Allah aşkına her dakika müjde paylaşsanız ne fark eder. Halka ne faydası var. petrol bulduk dediniz emekli maaşı yerinde saydı. doğalgaz bulduk dediniz asgari ücret yerinde saydı. Bir şey bulmayın bırakın gidin. 104 8 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    erken seçim geliyor 1999 2008 arası sgk girişliler kademe bekliyor kademe getiren seçimi kazanır 87 13 Yanıtla
  • osman şahin:
    İNSANLAR ARTIK BIKTI SİZİN BU YALAN DOLAN MÜJDELERİNİZDEN 83 4 Yanıtla
  • n5685244:
    aman aman müjde falan istemiyoz zam 78 3 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    eyvah eyvah 73 4 Yanıtla
  • Necdet null:
    Yeni zamlar geliyor 74 3 Yanıtla
  • ss890066:
    Yaprağı yedik desenize. yalancı bunlar 72 3 Yanıtla
  • 240577:
    kardeşim tamamda bu piyasaya bizlere nezaman yansiyacak.önemli olan bu 69 1 Yanıtla
    Burhan Kırac:
    sizde inandınız mı :)) kardeş :)) tanklar helikopterler uçaklar ihalar sihalar füzeler yapıyoruz satıyoruz petrol doğal gaz bulduk mu 1 hafda her şeye tepeden tırnağa zam geldi. 14 0
  • 124212421:
    bir müjde verinde iktidarı bırakıyoruz deyin 49 3 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Kesin zam yapacakalar aman bişey bulmayin sizzzz 42 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ayvayı yedik desene her mujdedr olan halka oluyor 40 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu halk için en iyi müjde, defolup gitmeniz 38 3 Yanıtla
  • İbrahim Eren:
    Allah’ınızı seviyorsanın hiç birşey bulmayın zamlardan yoğrulduk 38 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    yorumlara bakınca. bu insanlara bişe yaranmaz açıklamadan yabancıya satın. bu büyükbaş kurbanlık olmayan yaralı sığ….. kudursun bakan bey doğrusu bu ve bunu yapın 7 33 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Müjde size biz halka emekliye yansıyan bişi yok .. 32 2 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Ayvayı yedik yine zam gelecek gaza elektriğe suya 29 3 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    aman siz birsey bulmayın su bulduk dedikçe pompa ters yönlü çalışıyor 28 3 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Yarın ilk işimiz araçda kı benzin deposunu doldurmak olsun :)) bu karadenizde 3 yıl yada 4 yılda bir hep gaz bulunuyor ,:)) 26 2 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    aman kalsın, lütfen. millete hangi kazığı hazırladınız da müjde diye yutturuyorsunuz 26 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Abi valla böyle iyiyiz ne olur müjde yapmayın artık bize. 25 1 Yanıtla
  • mesut:
    ne olur lütfen paylaşmayın 24 2 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ARKADAŞ SEÇİM DİYE DİYE SEÇİM YAPICANI SANAN BAZI KİLİLER ANLAYIN ARTIK Q0 KEREDE SEÇİM OLSA GELEN GİDENİ ARATIR SİM MASRAFLARIDA CEPTEN GİDER BOŞ BOŞ KONUŞMAYIM 4 21 Yanıtla
  • ender3316:
    sakınnnnn 22 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    vaziyet alın 20 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı bağımsızlığını, ekonomiyi, milli eğitimi yok eden sizler müjde veremezsiniz. İşiniz gücünüz yalan dolan. Millet sizden bıktı. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. Yüce Türk milleti size şamarı vuracak. 19 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yalanlarınıza millet inanmıyor. Kimse size güvenmiyor. Millet sizi tarihin tozlu raflarına kaldıracak. 19 1 Yanıtla
  • myh7dh6c76:
    yedikleri bokşardan sonra bir müjde ile koyunları kandırma dönemi başladı yine meeeeee 19 1 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    zam loading..... 17 1 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ:
    sıkı durun %50 zam geliyor 17 1 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Sayın bakanım lütfen yapmayın Gine zamimiza koyacaksınız sanırım koyan koymuş sakın mujdelemeyin 16 1 Yanıtla
  • 367236:
    Geçmiş olsun zam geliyor 15 1 Yanıtla
  • null:
    Rize'de petrol mu bulundu... 15 0 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Palavra Palavra Palavra bir ara çok meşhurdu Süper Star Ajda ne söylerdi be.. 14 1 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    gaz bulmamızın şerefine 2 katı zam yapmaya karar verdik 14 1 Yanıtla
  • nihat karayel:
    yine aç karnımızla yabancıların hizmetine koşucaz kaynakları onların önüne serecez yeterki onlar aç kalmasın türk milleti alışık açlığa 14 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu halka yansıtmadığı sürece,bize pek müjde gibi gelmiyor.. emekli memurun hakknı verin iki sene önce çalışana verilen 8 bin TL unutulmuş değil.. 12 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    avrupada enerji kesintisi büyük bir akımın devreye verilip fazların çakışmasıyla oldu santrallerde çalışanlara sorsalar cevap alırlardı 11 1 Yanıtla
  • Serdar baba:
    Allah Allah, seçim meçim de yok ama;) 10 0 Yanıtla
  • hymqftxcpt:
    aman sayın bakanım müjde istemiyoruz sizin müjde dediğiniz halka zam olarak ulaşıyor hemde okkalı cinsinden 9 0 Yanıtla
  • Erdem doğan:
    bunlara inananlara diyecek bir şey bulamıyorum 7 0 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Yapma sayın bakanım.Sakin deme böyle şeyler. Eski bakanımız soylu da demişti. O kadar enerjisi yüksek yakıt bulmayacak. Sonra abd batar. Bide onları kurtarmakla uğraşmayalım. Avrupa zaten belimizi büktü 7 0 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    gaz çıkartmaya başladılarsa seçim yakın 5 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bir git yahu akaryakıt fiyatlarına bak arma sakın yine arada sabaha karşı 5-10 tl zam çakarsınız. 5 0 Yanıtla
  • 153246:
    milletin anasını ağlattınız ,, senelerdir ,, artık yeter defolup gidin 1 0 Yanıtla
  • Bilal Cetin:
    Seçim yakın o zaman?? 1 0 Yanıtla
  • ismail akca:
    BÜTÜN İNANDIRICILIĞINIZI KAYBETTİNİZ.SİZİN SÖYLEMLER BİZİM ALEYHİMİZE OLUYOR. 0 0 Yanıtla
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