Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır
15.05.2022 14:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile ilgili olarak, "Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız. Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır" dedi.
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15.05.2022 14:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır - Son Dakika