Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır

15.05.2022 14:39
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu ile ilgili olarak, "Teröre destek vermelerinden dolayı karşıyız. Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır" dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına tepki: Endişelerimiz gayet meşru ve açıkça ortadadır - Son Dakika


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