Bakan Çavuşoğlu'nun, Rusya ve Ukrayna'nın bakanlar düzeyinde Türkiye'de görüşme önerisine Rusya'dan destek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde 11-13 Mart'ta gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

"İKİ BAKANIN GÖRÜŞMESİ İYİ BİR ŞEY"

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "İki bakanın bir araya gelmesi iyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi.

Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla Lavrov-Kuleba görüşmesi gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASIYLA İLGİLİ YORUM

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

"OLURSA SEVİNİRİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.

"AÇIK HAVA SAHASI İNSANİ AÇIDAN ÖNEMLİ"

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.