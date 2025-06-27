Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık - Son Dakika
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Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

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Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail\'in İran\'a saldırdığı gece ABD\'den telefon aldık
27.06.2025 21:55
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Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail\'in İran\'a saldırdığı gece ABD\'den telefon aldık
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı 13 Haziran gecesinde ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'dan telefon aldıklarını açıkladı. Fidan "Amerikalılar saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmaması gerektiğini, güvenlik konusunda duydukları endişeleri dile getirdi" dedi. Ayrıca Bakan Fidan, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları öncesinde haber verdiğini de söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında İsrail ile İran arasında 12 gün süren ve ateşkesle sonra eren savaşa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İRAN İLE ABD ARASINDA BİR ANLAŞMA YAPILMASI GEREKİYOR"

"İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın meşru müdafaa konusuna gelmesine itti. Netanyahu, kendi ikbali için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyor. İsrail, İran'ın nükleerini yok edecek güçte değil. 12 günde bu savaş şimdilik noktalandı ama nükleer kapasitenin yok edildiği var sayılarak yapılan bir anlaşma var. Şu anda bir sessizlik süreci var bunun daha kalıcı hale getirilmesi için İran ile ABD arasında bir anlaşma yapılması gerekiyor.

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

"İRAN NÜKLEER TESİSLERİNİN ZARAR ALDIĞI AŞİKAR"

İsrail ile İran arasındaki cereyan eden sürecin yalnızca bir ayağını nükleer oluşturuyor. ABD'nin askeri harekatıyla İran nükleer tesislerinin zarar aldığı aşikar. Burada artık nükleer programa indirilmiş bir darbeden söz edebiliriz. Balistik füze ve vekil unsurların varlığı üzerinden de saldırıya yönelik bir davranış olabilir.

"ABD İLE İRAN BİR YERDE BULUŞABİLİRLER"

Cumhurbaşkanımız her iki tarafa da "Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" mesajı verdi. Bundan hareketle diğer aktörlerin de bundan istifade edeceğini düşünüyorum. Umman'da aktive edilen sürecin yeniden başlatılması konusunda bir duyum var. ABD ile İran bir yerde buluşabilirler. Bunları ortaya buluşturacak ve zamana yayacak bir takım fikirler sunduk. Temel mesele, Amerikalıların İran'da hiçbir nükleer zenginleştirme işleminin olmaması, İran da barışçıl nükleerin bir hak olduğunu savunuyor.

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRDIĞI GECE ABD'DEN TELEFON GELDİ"

İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir telefon aldık. Belli konular konuşuldu. Amerikalılar bu saldırıda bir rolü olmadıklarını, İran'ın saldırmamasını gerektiğini güvenlik konusunda duydukları endişelerini dile getirdi. ABD bombardıman uçaklarının havada olduğu gün İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile saldırı ihtimalini görüştük. Daha sonra saldırı gerçekleşti. İran'ın 3 nükleer tesisi hedef alındı.

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

"ABD VE İRAN BİRBİRİNİ VURURKEN HABER VERDİ"

ABD ve İran birbirini vururken haber verdi. İran ve ABD'nin birbirlerini saldırılardan haberdar etmesi, savaş tarihinde ender rastlanacak bir durum. Savaşın temeli haber vermemektir. Burada "Burayı belirli zorunluluklar nedeniyle vuruyorum, savaşmak istemiyorum." mesajı verilmektedir."

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ersin gülmez:
    Allah allah eee sonraa ?? 23 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Yok yok artık yorum yazmayacağım :(( 19 2 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Gazzeye filisdine insanı gıda yardımı vs. sayın bakan bu konuda neler yapa bildik halk bunlara bilmek ıstıyor ...geriisi hikaye geliyor halka 12 4 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Parasinı verdiğimiz halde F35 lerde sayın bakaınım sormadınız mı bu 25 yıldır ne durumdayız .. 12 3 Yanıtla
  • halil eles:
    Ben ümidi kestim artık 6 2 Yanıtla
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