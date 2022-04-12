Bakan Özer'den Katar'daki Lusail Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Bakan Özer'den Katar'daki Lusail Üniversitesi'ne ziyaret

12.04.2022 16:16
Bakan Özer'den Katar'daki Lusail Üniversitesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları kapsamında Lusail Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali bin Fetais Al Marri ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar'daki temasları kapsamında Lusail Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali bin Fetais Al Marri ile görüştü.

?Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin hem diplomatik ilişkileri hem dostluk ilişkilerini güçlendirdiğini belirtti. Katar ve Türkiye arasındaki eğitim iş birliğinin 2015 yılında imzalanan Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması ile önemli bir ivme kazandığını belirten Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar ile ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesinde çimento etkisi yapan kültür ve eğitimdir. Bu anlamda yeni neslin, iki ülkeyi de karşılıklı olarak bilmesi ikili ilişkilerin güçlenmesinde çok önemli. Ben Maarif Vakfı tarafından üniversitenize gönderilen öğrencilere ev sahipliği yaptığınız için şükranlarımı sunuyorum. Burada öğrenci sayılarından ziyade sürdürülebilirlik önemli.  İnanıyorum ki yakın dönemde Katar'da eğitim alanında önemli iş birliklerine imza atacağız. Üniversitenizde açacağımız Türkçe öğretim merkezi de Katar'dan Türkiye'ye gelecek öğrenciler için önemli bir merkez olacak. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilişkilerin güçlenmesi için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hale gelmesi eğitimciler olarak bizlerin de sorumlulukları arasında..."Bakan Özer'i ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Al Marri de iki ülkenin gençleri için yürütülen iş birliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan memnun olacaklarını söyledi. Öğrencilerin ülkeler arası ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydeden Ali bin Fetais Al Marri, devletler arası ilişkilerde temel alanın kültür olduğuna işaret etti.

Bakan Özer, Katar temasları kapsamında Türk ve Katar ordusunun ortak görev yaptığı Halid bin Velid Kışlası'nı da ziyaret etti. Katar'ın başkenti Doha'da faaliyet gösteren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahında görevli Türk askeri ile bir araya gelen Özer, onlara Türk halkından selamlar getirdiğini belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, askerlere emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. Bakan Özer daha sonra şeref defterini imzaladı.


Bakan Özer'den Katar'daki Lusail Üniversitesi'ne ziyaret
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Özer'den Katar'daki Lusail Üniversitesi'ne ziyaret - Son Dakika


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