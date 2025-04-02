Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor - Son Dakika
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Dünya

Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor

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Türkiye ile Avrupa Birliği, 6 yıl aradan sonra yüksek düzeyli ekonomi toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Türkiye'nin AB süreci için de kritik bir öneme sahip olan toplantıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız." dedi.

02.04.2025 13:55  Güncelleme: 14:18
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Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra yarın Brüksel'de düzenlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı.

Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek.

Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

FİNANS DEVLERİ DE KATILACAK

Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.

"AB İLE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Bakan Şimşek de toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirterek, "2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum." dedi.

AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."

Bakan Şimşek \'hazırız\' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor

Avrupa Birliği, Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ismail cüneyt varilci:
    lütfen bu daha fazla göçmen gelecek anlamına gelmesin 5 0 Yanıtla
  • 123123As:
    hahahahha Şirinler bunu beğendi ?? 1 0 Yanıtla
  • osman k:
    Yapma Memet huylaniyimmm 1 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    bu ne çalışma azmi bütün hükümet esnaf market pazar ...şimdide AB... maşallah şimdiye kadar aklınız neredeydi 0 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Başlasa ne olur?Bu akp gitmeden...AB kimseyle muhatap olmax plmaz...Olduğunuz yerde sayarsınız ancak... 0 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Haftaya biter bu iş yürü be kim tutar seni 0 0 Yanıtla
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