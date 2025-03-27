Bakan Tunç\'tan ABD\'de Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki

Bakan Tunç, " Filistin davasına savunduğu için gözaltına alınmasını ve haksız bir uygulamayla karşı karşıya kalması kabul edilemez." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durdurulmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görülmüştü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansımıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtmişti. Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti.