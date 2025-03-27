Bakan Tunç'tan ABD'de Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika
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Dünya

Bakan Tunç'tan ABD'de Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de Türk öğrencinin iftara gitmek için evden çıktığı anda ICE görevlileri tarafından sebep belirtmeden ters kelepçeyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Filistin davasına savunduğu için gözaltına alınmasını ve haksız bir uygulamayla karşı karşıya kalması kabul edilemez." dedi.

27.03.2025 14:56
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ABD'nin Boston kentinde Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftara gitmek üzere evden çıktığı esnada ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"FİLİSTİN'İ SAVUNDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç, "Filistin davasına savunduğu için gözaltına alınmasını ve haksız bir uygulamayla karşı karşıya kalması kabul edilemez." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durdurulmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görülmüştü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansımıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtmişti. Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti.

Bakan Tunç\'tan ABD\'de Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki

Yılmaz Tunç, Politika, Filistin, Eğitim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Tunç'tan ABD'de Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmet Erginer:
    Sen Türkiye ye bak 100 29 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Türkiyede kendi ülkesinde adalet arayanları içeri alan sizsiniz önce kendi ülkene bak vallahi kanser ederler milletin sinir uçlarıyla acayip oynuyolar ya 96 30 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    rumeysalar rabialar hep amerikada maşallah 84 17 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    tabi sizin gencler yurtdisinda bizimkiler ulkelerinde. sizinkiler goz altina alininca adaletsizlikse bizim ulkede kalan gencleri niye iceri aliyorsunuz? komedi ya 79 16 Yanıtla
  • 205622:
    gençler de CHP yi savunuyor diye siz göz altına alıyorsunuz neden bağırıyorsun şimdi kuruguna mi basildi 70 18 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    sizi desteklemiyor diye şehit çocuğunu yurttan attınız 66 8 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Abd helal olsun sana 44 22 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sen önce kendi ülkende içeri alınan masum gençler için tepkini göster . 47 11 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Özgürlükler ülkesiymiş hastirin ordan katiller ülkesi 22 13 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    bende yetim çocukları ve dul kadınların geçimi ve giyimi için para gönderdim diye , sabah 6:50 de 10 polisle baskın yedim, 3 gün gözaltı 37 gün cezaevinde kaldım . TÜRKİYENİN YAPTIĞI BU ZULÜM KABUL EDİLEBİLİRMİ BAKAN. SANA BEY DİYEMİYORUM ARTIK. SHOW YAPMAYIN ÖNCE SİZ ADALETLİ OLUN SİZ 27 3 Yanıtla
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