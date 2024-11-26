İsrail'e ihracat tartışmalarına Bakan Uraloğlu'ndan net yanıt - Son Dakika
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Dünya

İsrail'e ihracat tartışmalarına Bakan Uraloğlu'ndan net yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelen İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim" açıklamasında bulundu.

26.11.2024 11:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına açıklık getirdi.

Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim." dedi. Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu da anımsattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, İhracat, Ekonomi, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'e ihracat tartışmalarına Bakan Uraloğlu'ndan net yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'e ihracat tartışmalarına Bakan Uraloğlu'ndan net yanıt - Son Dakika
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