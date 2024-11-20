Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? - Son Dakika
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Dünya

Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?

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Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları sonrasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini açıkladı.

20.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları ardından geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini söyledi.

"ADRESLERİNİ GÜNCELLEMEYENLERİN YABANCI KİMLİK NUMARALARINI PASİFE ALDIK"

Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye\'de ne kadar Suriyeli var?

Politika, Türkiye, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Zafer Aşık:
    Sayabildiklerimiz bunlar demiş. Yada Nasrediin Hoca misali dünyanın merkezi burasıdır. İstersen ölç demiş... 37 3 Yanıtla
  • Abdullah mert Kılınç:
    La sadece Mersin’de ve çevre illerde o sayının iki katı var 37 2 Yanıtla
  • Bekir Hilmi Kaleli:
    Ben şahsen bu rakamların çok çok üstünde olduğunu zannediyorum. 21 4 Yanıtla
  • Adnan YILDIZ:
    Türk vatandaşlığına geçenleri hariç tutmuşlardır 16 3 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    puhaaa bizde yedik... çarşıda pazarda gördüğüm insanların onda yedisi suriyeli nasıl 2milyon 28 bin küsür oluyor anlamadım 10 2 Yanıtla
  • Muhammet Ocakçı:
    Türk Kürt kardeştir, gerisi kalleştir. 8 1 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Verilen sayı istanbulda esenyur bagcılarda var toplum içinde yaşıyor yukarıdan koyun gibi saymakla olmaz 6 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allah kuran kitap carpain yanlis bilgi 5 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    vatandaslik verdiklerini, kacak olanlari vs vs saymamis da saymamis. hayrdir sayin bakan amaciniz ne ? size yemin ederim allahin uzerine. o sayin8n katlari var suan turkiye de. hodri meyden 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Hadi ya diğerlerine vatandaşlık mı verdiniz yani? Ülkede üniter yapı bozuldu. Ülkenin en büyük gücü milli birlik ve beraberlikti şimdi o da yok oluyor. Kamuoyuna zıt politikalara devam diyorlar. 3 0 Yanıtla
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