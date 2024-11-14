MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir - Son Dakika
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Dünya

MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir

MSB: TSK\'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada "TSK'nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır" denildi.

14.11.2024 13:20
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bugün gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

Bakanlık kaynakları, TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığına ilişkin iddialar üzerine "TSK'nın askerî sağlık sistemi içerisinde bulunan kadrolarında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış sivil ya da asker hiçbir Afgan vatandaşı görev yapmamaktadır.

"TSK'YI YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bahse konu haber, kasten ve halkı yanıltıcı bir ifade şekliyle Bakanlığımızı ve TSK'yı yıpratma ve karalama amacı taşımaktadır" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Politika, 3-sayfa, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB: TSK'da Afgan kökenli bir doktorun görev yaptığı iddiası doğru değildir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Harun Çelik:
    Demekki kesin doğrudur inkar ettiğiniz her ama her şey sonradan basına sızdırıldığı gibi çıkıyor milyonlarca örneği var 15 1 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Basına sızan birşeyin daha yalan olduğunu görmedik... 9 1 Yanıtla
  • Sagamore:
    bunlar yalan diyorsa kesinkez doğrudur 5 0 Yanıtla
  • Necdet Demirtaş:
    ?????? 3 1 Yanıtla
  • Mecoli:
    %50’yi tatmin etmiştir gerisini çuval çuval altın ver yine de tatmin edemezsiniz 1 0 Yanıtla
  • Ender seker:
    kime inancaz 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI almış ise yapsa ne olur ki, vatandaş olup askerden kaçan yorum sahipleri bile vardır... BİRAZCIK SEVİN VATANINIZI... 0 0 Yanıtla
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