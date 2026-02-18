Bakıcısıyla gizlice evlenen 102 yaşındaki milyoner babalarını hastaneden kaçırdılar

Bu görüntüler, 102 yaşındaki bir milyonerin, kendisinden çok daha genç bakıcısıyla gizlice evlenmesinin ardından hastaneden çocukları tarafından zorla çıkarıldığı anları gösteriyor.

İddiaya göre yaşlı adam, servetinin büyük bir kısmını 68 yaşındaki yeni eşine devredince aile içinde büyük bir kriz patlak verdi. Durumu öğrenen çocukları, babalarını "kurtarmak" için hastaneye geldi.

Olay, Taipei'nin Zhongshan Bölgesi'nde bulunan bir hastanede yaşandı. Tekerlekli sandalyede olan Wang, hastane çıkışında eşi Lai tarafından itilerek dışarı çıkarılıyordu. Ancak girişte üç oğlu, üç gelini ve dört torunu bekliyordu.

Aile üyeleri çifte doğru hızla ilerledi, Lai'yi kenara iterek tekerlekli sandalyenin kontrolünü ele geçirdi ve Wang'ı kendi yanlarına almaya çalıştı. 3 Şubat tarihli güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan arbede sırasında Lai'nin polisten yardım istediğini ve çocukların peşinden koştuğunu ortaya koyuyor. Çıkan arbedede Lai'nin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından aile, Wang'ın kendi babaları ve kayınpederleri olduğunu söyleyerek yaşlı adamı yanlarına aldı ve hastaneden birlikte ayrıldı.

Bu gerginlik, Wang'ın 5 Ocak'ta bakıcısı Lai ile gizlice evlenmesinden sadece birkaç hafta sonra yaşandı. Çocukları, evlilikten ancak birkaç gün sonra babalarını ziyaret etmek istediklerinde hastaneye alınmamaları üzerine haberdar olduklarını söylüyor.

Aile, bakıcının Wang'ı dış dünyadan izole ettiğini, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve zihinsel sağlığının zayıflamasından faydalanarak maddi güvence sağladığını iddia ediyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Wang, yedi arazi, yaklaşık 1,9 milyon sterlinlik bir sigorta poliçesi ve toplamda yaklaşık 4,7 milyon sterlin değerindeki varlığı eşine ve onun çocuklarına devretti. Wang'ın toplam servetinin ise 16 ila 18,7 milyon sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Eski bir tapu memuru olan Wang'ın, Tayvan genelinde çok sayıda mülk ve araziye sahip olduğu belirtiliyor.

Lai ise tüm suçlamaları reddediyor. Aileye karşı zor kullanma ve hakaret gerekçesiyle şikâyette bulunan Lai, ayrıca koruma kararı talep etti.

Yetkililer, evlilik kaydı sırasında Wang'ın soruları net şekilde yanıtladığını ve hukuki şartları yerine getirdiğini açıkladı. Tayvan yasalarına göre, hukuki ehliyeti bulunan kişiler yaş sınırı olmaksızın evlenebiliyor.

Şimdi hem evliliğin geçerliliği hem de yapılan mal varlığı devirleri mahkeme tarafından karara bağlanacak. Bakıcı ile milyonerin ailesi arasındaki bu sert mücadele, artık resmen hukuk sürecine taşınmış durumda.