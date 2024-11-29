Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu - Son Dakika
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Dünya

Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu

Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu

26 yaşındaki Aleksandra Leczycka, Miami'deki balayında hayatını kaybetti. Aleksandra ve eşi Dawid Leczycki, sokaklarda bilinçsiz halde bulundu. İlk başta soygun ve uyuşturucu zehirlenmesi şüphesiyle başlatılan soruşturma, genç kadının psikaktif maddelerden öldüğünü ortaya koydu. Aleksandra'nın ölüm nedeni, iki yıl süren soruşturmanın ardından 23 Ekim 2024'te açıklandı. Eşi Dawid olayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

29.11.2024 14:15
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26 yaşındaki Aleksandra Leczycka, düğününden sadece 23 gün sonra balayı için gittiği Miami'de hayatını kaybetti. Polonya'nın Siedlce kentinden gelen çift, Miami sokaklarında bilinçsiz halde bulundu. Eşi Dawid Leczycki hayatta kalırken, üzerlerindeki para ve mücevherlerin kaybolduğu tespit edildi.

Polis başlangıçta çiftin soyulduğunu ve uyuşturulduğunu düşünse de, yapılan soruşturma sonucunda farklı bir gerçek ortaya çıktı. Polonya'daki soruşturmacılar, Aleksandra'nın ölümünün gönüllü olarak aldıkları psikaktif maddelerden kaynaklandığını ve ya ciddi bir alerjik reaksiyon ya da doz aşımı sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Siedlce Bölge Savcısı Krystyna Golabek, "Amerikan tarafından alınan materyaller, bilgisayar bilimi ve toksikoloji alanlarındaki uzman görüşleri incelendi" açıklamasında bulundu. Savcı, çiftin uyuşturucu maddeyi kendi istekleriyle aldığını düşündüklerini, ancak istemsiz olarak verilmiş olma ihtimalini de göz ardı edemediklerini belirtti.

Genç gelin, ölümünden sadece birkaç saat önce rüya gibi tatilinden fotoğraflar paylaşmıştı. Sahilde yürürken ve kokteyl içerken çekilen fotoğraflarının yanı sıra, yeni eşiyle selfie'ler de paylaşmıştı. 6 Ağustos 2022'de evlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü. Aleksandra'nın ölüm nedeni, iki yıl süren soruşturmanın ardından 23 Ekim 2024'te açıklandı. Eşi Dawid olayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    vade doldu mu ! her şey bahane hocam 2 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    Mayamide ölen bayan bizi ne ilgilendirir doğru habercilik yapın 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ne İllet BişeymiŞ Bu Yaaas 0 0 Yanıtla
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