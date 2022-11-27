Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor - Son Dakika
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Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor

27.11.2022 11:05
Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor

Bali'deki bir yetimhanede kalan çocukları ziyaret eden ve onlara hediye veren Kelsey Foster adlı kadın, tercih ettiği dekolteli kıyafet nedeniyle eleştirilerin odağı haline getirildi. Ölüm tehditleri bile alan kadına destek yağıyor.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor - Son Dakika


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