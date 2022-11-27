Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor
27.11.2022 11:05
Bali'deki bir yetimhanede kalan çocukları ziyaret eden ve onlara hediye veren Kelsey Foster adlı kadın, tercih ettiği dekolteli kıyafet nedeniyle eleştirilerin odağı haline getirildi. Ölüm tehditleri bile alan kadına destek yağıyor.
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27.11.2022 11:49:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yetimhaneye giden genç kadının dekoltesi olay yarattı! Ölüm tehditleri bile alıyor - Son Dakika