Bali Maymunları, turistlerin eşyalarını çalarak yiyecek karşılığı pazarlık yapıyor

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"Engin\'in durumu hiç iyi değil"

Bali'nin ünlü maymunları, son dönemde dikkat çeken bir strateji geliştirdi. Maymunlar, turistlerin telefonlarını ve diğer eşyalarını çalarken, geri vermek için yiyecek pazarlığı yapıyor. Eşyalarını geri almak isteyen ziyaretçilerin, maymunlara yiyeceklerini ikram etmek zorunda kaldığı görülüyor.

Adeta birer dolandırıcı gibi hareket eden maymunlar, çaldıkları eşyaları insanlara geri vermek karşılığında yiyecek pazarlığı yaparak bölge sakinlerini ve turistleri şaşırtıyor. Gözlük ve telefon gibi kişisel eşyaları çalan maymunlar, bu eşyaları ağaçlara saklıyor.

Eşyaların peşinden koşan insanlar, maymunların geri vermesi için onlara meyve veya diğer yiyecekleri ikram etmek zorunda kalıyor.

YETKİLİLERDEN "TEMKİNLİ OLUN" ÇAĞRISI

Bali'nin ünlü maymun ormanlarında bu tür olayların sıklıkla yaşandığı belirtiliyor. Yetkililer, turistlerin ve ziyaretçilerin eşyalarına daha dikkat etmeleri ve maymunlarla etkileşimde bulunurken temkinli olmalarını öneriyor