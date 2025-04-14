Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı - Son Dakika
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Dünya

Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı

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İspanya'nın Katalonya bölgesinde balıkçı, ağına takılan 7 metre uzunluğundaki dev bir köpekbalığını karaya çıkardı. Olayın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve 150 binden fazla kişi tarafından izlendi. Köpekbalığının karaya çıkarıldığı yer, Barcelona'nın kuzeydoğusunda bulunan Port de la Selva limanıydı.

14.04.2025 13:40  Güncelleme: 13:51
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde bir balıkçı, ağına takılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki dev bir köpekbalığını karaya çıkardı. Bu şaşırtıcı olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olayın videosu, köpekbalığı karaya çıkarılırken çevrede toplanan kalabalığı gösteriyor. Görüntüler X platformunda 150 binden fazla kişi tarafından izlendi. Videoda, balık ağının köpekbalığının kuyruk yüzgeçlerine dolandığı açıkça görülüyor.

Yetkililerin açıklamasına göre, köpekbalığı balıkçının ağına girmiş ve kaçmaya çalışırken daha da sıkı bir şekilde ağa dolanmış. Limana ulaştığında ise maalesef ölmüştü.

Köpekbalığının karaya çıkarıldığı yer, Barcelona'nın kuzeydoğusunda yaklaşık iki saat uzaklıktaki Port de la Selva limanı. Balıkçı, yakaladığı canlının koruma altında bir tür olduğunu fark edince hemen bölgenin deniz yaşamı vakfı CRAM'i bilgilendirdi. Uzmanlar inceleme sonucunda köpekbalığının dişi olduğunu tespit etti.

CRAM yetkilileri, yakalamanın tamamen kaza sonucu olduğunu ve balıkçının gereken tüm kurallara uyduğunu özellikle belirttiler. Araştırmacılar, bu nadir görülen türü daha iyi anlamak için köpekbalığından çeşitli örnekler aldı.

Yakalanan köpekbalığı, "güneşlenen köpekbalığı" (Basking shark) türüne ait. Bu tür, dünyadaki en büyük ikinci balık türü ve Akdeniz'de bulunan en büyük balık olarak biliniyor. İngiltere kıyılarında da sıkça görülen bu köpekbalıkları, devasa boyutlarına ve geniş ağızlarına rağmen insanlara karşı saldırgan değil ve genellikle planktonlarla besleniyor.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina'da da yaşandı. Yedi balıkçı, yakaladıkları büyük bir beyaz köpekbalığını tekrar denize bırakmak için 35 dakika boyunca uğraştı. O olayı kaydeden balıkçı, "Yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 800 kilogram ağırlığındaki bir hayvanın sudan fırlamasını görmek nefes kesiciydi" diye konuştu.

Uzmanlar, büyük beyaz köpekbalıklarının güneşlenen köpekbalıklarına göre insanlar için daha tehlikeli olduğunu belirtiyor. Ancak genel olarak köpekbalığı saldırıları oldukça nadir. 2024 yılında dünya genelinde sadece 47 kişi kışkırtılmamış köpekbalığı saldırılarında yaralandı. Bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı
Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı
Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı
Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı
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Barcelona, İspanya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Balıkçı, tesadüfen 7 metrelik dev köpekbalığı yakaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mossi :
    zararsız bir hayvan yine katledildi 6 0 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    yamyam pezvkler 6 0 Yanıtla
  • enteresan:
    üzüldüm ölmesine. insanoğlu hep kan döküyor. Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar, Ukrayna, Afrika. sorunlu canlilariz 5 0 Yanıtla
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