Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü - Son Dakika
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Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü

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Bangkok'un banliyösünde öğrencileri ve öğretmenleri taşıyan bir otobüsün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Uthai Thani ilinden Ayutthaya'ya okul gezisi için 44 yolcu taşıyordu. Olayın henüz tam netlik kazanmadığı, ancak kurtarılanların sayısına bakarak 25 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Başbakan Shinawatra, mağdur ailelere tazminat ödeneceğini ve tıbbi masrafların karşılanacağını açıkladı.

01.10.2024 10:49  Güncelleme: 10:59
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Resmi açıklamalara ve kurtarma ekiplerine göre, Bangkok'un banliyösünde genç öğrencileri ve öğretmenlerini taşıyan bir otobüs alev aldı ve içindeki 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengkit, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün merkezi Uthai Thani ilinden 44 yolcuyu Ayutthaya'ya okul gezisi için taşıdığını ve yangının öğlen saatlerinde başkentin kuzey banliyösü olan Pathum Thani ilinde başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, olay yeri incelemesi henüz tamamlanmadığı için can kaybı sayısını doğrulayamadıklarını, ancak kurtarılanların sayısına bakarak 25 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Ayrıca otobüsün hala güvenli bir şekilde içeri giremeyecekleri kadar sıcak olduğunu ekledi.

Yangından saatler sonra otobüsün içinde hala cesetler bulunuyordu.

Başbakan Paetongtarn Shinawatra, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi ve hükümetin tıbbi masrafları karşılayacağını ve mağdur ailelerine tazminat ödeyeceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolda park halindeyken otobüsün tamamının alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah duman bulutlarının yükseldiği görülüyordu.

Öğrencilerin yaşları ve diğer ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Olay yerindeki bir kurtarma görevlisi Suriya'ya, yangının muhtemelen lastiklerden birinin patlaması ve aracın yol bariyerine sürtünmesi sonucu başladığını söyledi.

Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
Bangkok\'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü

3-sayfa, Bangkok, Güncel, Genel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kuzeyli baba:
    kesin hükümet istifa eder tayland da 3 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    başka habermi yok.okullari pislik götürüyor . 1 2 Yanıtla
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