Banka soymaya gelen adamı güvenlik görevlisi vurdu, şah damarından oluk oluk kan aktı - Son Dakika
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Banka soymaya gelen adamı güvenlik görevlisi vurdu, şah damarından oluk oluk kan aktı

24.06.2022 11:10
Banka soymaya gelen adamı güvenlik görevlisi vurdu, şah damarından oluk oluk kan aktı

Brezilya'da bir bankayı soymaya gelen hırsızı, güvenlik görevlisi vuruyor. Hırsız boynundan vurulduktan sonra ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen soyguna devam etmeye çalışıyor. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'da bir bankanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla bankayı soymaya gelen hırsız, o esnada silahına hızlıca davranan güvenlik görevlisi tarafından vuruluyor. İşte ne oluyorsa o andan itibaren oluyor. Boynundan yaralanan hırsız, ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen sağa sola ateş etmeye devam ediyor. Bir süre o şekilde koşuşturan hırsız, bankadan çıkmak istediği esnada kapıya yığılıp kalıyor. Film sahnelerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Brezilya, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Banka soymaya gelen adamı güvenlik görevlisi vurdu, şah damarından oluk oluk kan aktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Banka soymaya gelen adamı güvenlik görevlisi vurdu, şah damarından oluk oluk kan aktı - Son Dakika
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