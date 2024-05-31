Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını "sırada fazla oyalanıyor" diyerek itip öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını "sırada fazla oyalanıyor" diyerek itip öldürdü

Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını "sırada fazla oyalanıyor" diyerek itip öldürdü

26 yaşındaki Courtney Richman, Lloyds Bank'taki bir tartışma sırasında Myra Coutinho-Lopez'i yere iterek öldürmekten suçlu bulundu. Olay, Richman'ın sıra beklerken sabırsızlanması ve Coutinho-Lopez'in banka hesap özetlerini incelemesiyle başladı. Coutinho-Lopez, Richman'ın alaycı davranışına tepki olarak çantasıyla vurdu. Bunun üzerine Richman, yaşlı kadını yere itti.

31.05.2024 16:15
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Courtney Richman, 26, 6 Aralık 2021'de Welwyn Garden City'deki Lloyds Bank'ta Myra Coutinho-Lopez'i yere iterek öldürmekten suçlu bulundu. Yaşlı kadın kalçasının ve omzunun üzerine düştü ve 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Coutinho-Lopez'in banka hesap özetlerini incelerken kafasının karışması ve görünüşe göre sinirlenen Richman'ın ellerini çırparak tepki göstermesiyle başladı. Coutinho-Lopez, bu alaycı davranışa tepki olarak çantasıyla Richman'a vurdu ve onu "kaba" olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Richman, kadını şiddetle iterek yere düşmesine neden oldu.

Coutinho-Lopez'in yerde acı içinde kıvrandığı görülürken, çevredeki insanlar yardımına koştu. Richman ise kenarda durup olayı ilgisizce izledi. Yaşlı kadın 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Richman, olaydan bir gün sonra tutuklandı ve bu yıl başlarında adam öldürmekten suçlu bulundu. Luton Crown Court'taki duruşmanın ardından 21 ay ertelemeli 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Lloyds Bank personelinin durumu yatıştırmak için müdahale etmemesi nedeniyle eleştirildi. Yargıç Michael Simon, bankacılık sektörüne demans farkındalığı eğitimi verilmesi çağrısında bulundu.

Olay günü, Richman'ın sırada bekleyen müşteriler arasında olduğu ve "Acelemiz var, herkesin bütün günü yok" dediği duyuldu. Coutinho-Lopez, üç gün önce para çektiğini unutarak banka hesap özetine bakıyordu.

Richman'ın, yaşlı kadına sinirlenip yere ittiği ve kadının düşerek ciddi şekilde yaralandığı CCTV görüntüleri jürilere izletildi. Savcı Martin Mulgrew, Richman'ın "ölümcül bir öfke patlaması" yaşadığını belirtti ve davranışının "tamamen uygunsuz ve aşırı şiddetli" olduğunu söyledi.

Coutinho-Lopez, sol üst kolunda ve uyluk kemiğinde kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar yaşadı. Alzheimer hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı vardı.

Coutinho-Lopez'in kızı Michelle Lopez, mahkemede yaptığı açıklamada, Courtney Richman'ın "korkunç ve vahşi davranışı" nedeniyle kendisi ve ailesinin "duygusal bir hapishaneye" mahkum olduğunu belirtti.

Lloyds Bank personelinin olaya müdahale etmemesi de eleştirildi. Dedektif Süperintendant Rob Hall, Myra'nın ailesinin zor bir dönem geçirdiğini ve düşüncelerinin onlarla olduğunu söyledi.

Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü
Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü
Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü
Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü
Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü

Birleşik Krallık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını 'sırada fazla oyalanıyor' diyerek itip öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankada sırada bekleyen kadın müşteri, Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadını "sırada fazla oyalanıyor" diyerek itip öldürdü - Son Dakika
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