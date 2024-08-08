Barcelona'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı - Son Dakika
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Dünya

Barcelona'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı

Barcelona\'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı

Barcelona'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı. Yedi yıl sürgünden sonra dönen Puigdemont hakkında hâlâ tutuklama kararı var. Bağımsızlık girişimi nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı. Dönüşü sembolik ve çaresizlik eylemi olarak görülüyor. Bağımsızlık hareketi bölünmüş ve destek son 15 yılın en düşük seviyesinde.

08.08.2024 15:20
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Katalan polisi, yedi yıl aradan sonra İspanya'ya dönen ve Barcelona'da binlerce kişiye hitap ettikten sonra ortadan kaybolan firari eski bölge başkanı Carles Puigdemont'u bulmak için operasyon başlattı.

Puigdemont, Zafer Takı'nda yaptığı konuşmada destekçilerine şöyle seslendi: "Hâlâ burada olduğumuzu hatırlatmak için geldim. Vazgeçme hakkımız yok, kendi kaderimizi tayin hakkı halka aittir. Katalonya'nın geleceğine karar vermesine izin verilmelidir."

Konuşmanın ardından Puigdemont, parti üyeleri tarafından uzaklaştırıldı ve parlamento binasına varıldığında aralarında yoktu. Polis, Fransa sınırına giden araçları aramakta ve şehir merkezinde kontroller yapmaktadır.

Yedi yıldır Belçika'da sürgünde yaşayan Puigdemont, yeni Katalan liderinin yemin töreni için Barcelona'da olacağını açıklamıştı. Puigdemont'un görünüşünden bir saat sonra, yeni Katalan başkanı Salvador Illa'nın göreve başlama töreni başladı.

Bağımsızlık yanlısı partiler bu sefer yeterli desteği bulamadı. Puigdemont'un partisi Illa'nın adaylığını desteklemezken, Illa rakip ayrılıkçı Cumhuriyetçi Sol partisinin desteğini kazandı.

2017'de bağımsızlık ilanı girişimi nedeniyle Belçika'ya kaçan Puigdemont hakkında hâlâ tutuklama kararı bulunuyor. Mayıs ayında çıkarılan af yasası, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla Puigdemont ve bazı arkadaşlarına uygulanmadı.

Puigdemont'un dramatik geri dönüşü sembolik ve bir anlamda çaresizlik eylemi olarak görülüyor. Bağımsızlık hareketi bölünmüş durumda ve destek son 15 yılın en düşük seviyesinde. Puigdemont taraftarlarını toplamak için gelse de, destekçilerinin çoğu yaşlı ve etkinliğe hakim olan ruh hali nostalji duygusuydu.

Barcelona'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı

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Son Dakika Dünya Barcelona'da binlerce kişiye hitap eden ve ardından kaybolan eski Katalan lider Carles Puigdemont için polis operasyon başlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Duran CELIK: Aynısını Paris’teki iki kişiden de bekliyoruz 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Murat Metin: katalanlara sırf Barcelona gıcıklığı yüzünden destek vermiyorum 0 0 Yanıtla

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