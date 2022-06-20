Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

20.06.2022 15:43
Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

İngiltere Cambridgeshire'de bulunan ve Juliet isimli bir kızın ruhunun yaşadığına inanılan barda esrarengiz olaylar yaşanıyor. İddiaya göre bardakiler "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambaları sönmüyor.

İngiltere'de esrarengiz olay duyanların tüylerini ürpertiyor.900 yıl önce kalbi kırık bir şekilde öldüğü sanılan Juliet'in ruhunun yaşadığı barın sahibi gece barda bulunanlardan her hangi biri "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambalarının kapanmadığını söyledi.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Bar çalışanları ve müşterileri bazen ısıtıcılar sonuna kadar açık olmasına rağmen barda havanın ani bir şekilde soğuduğunu söyledi.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Efsaneye göre Juliet, 1050 tarihinde ismi Tom Zoul olan bir ormancıya aşık oldu.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Juliet, aşkına karşılık alamayınca Tom'un, cansız bedenini görmesi için işe gittiği yol üzerinde bulunan bir ağaca kendini astı.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Bazı kaynaklar ise Juliet'in nehre atlayarak intihar ettiğini yazdı.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Juliet'in mezarının yakınında bulunan bar, zamanla büyütüldükçe mezar da mekanın içinde kaldı. Juliet'in her sene, ölüm yıl dönümünde barı ziyarete geldiği iddia ediliyor.

YORUMLAR
500
Ata sporu olan cirit, Bayburt'ta yağmur çamur demeden oynanıyor Ata sporu olan cirit, Bayburt'ta yağmur çamur demeden oynanıyor Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun' Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun'

Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement