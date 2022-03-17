Barış görüşmeleri devam ederken Ukrayna ordusu Rus askerlerini bazuka ile etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta 22. güne girilirken, iki ülke temsilcileri arasındaki diplomatik çabalar da sürüyor. Pazartesi başlayan 4. tur müzakereler dün de devam etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Facebook'tan yayınladığı son videosunda Rusya ile yapılan barış görüşmelerinin "Daha gerçekçi bir yapıya büründüğünü, ancak halen zamana ihtiyaç duyulduğunu" aktardı. İki taraf arasında müzakereler devam ederken, Ukrayna ve Rus ordusu arasında çatışmalar devam ediyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRERKEN SAHADA SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşanan olayda, içinde Rus askerlerinin bulunduğu kamyonun bazuka ile vurulduğu görüldü. Ukraynalı askerin gövde kamerası ve havadan çekilen görüntülerde, saldırı sonrası kamyonun elektrik direğine çarparak durabildiği kayıtlara geçti.

13 BİN 500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın işgal harekatının ardından geçen 21 günde, Rus askeri güçlerinin yaşadığı kayıpları açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi, 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA imha edildi" denildi.