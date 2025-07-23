Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur barış müzakereleri İstanbul\'da başladı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın bitmesi amacıyla tarafların bir araya gelmek için üzerinde mutabık kaldığı İstanbul, doğrudan müzakereler için platform olmaya devam ediyor.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA 3. TUR BARIŞ MÜZAKERELERİ BAŞLADI

İki ülke arasındaki barış müzakerelerinin 3. turu Çırağan Sarayı'nda başladı. İki ülkenin heyetleri de önceki turlarda yer alan isimlerden oluştu. Buna göre, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Ukrayna heyetinin başkanlığını ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov üstleniyor.

BAKAN FİDAN, MİT BAŞKANI KALIN VE ORGENERAL GÜRAK DA KATILDI

Moskova ve Kiev heyetlerinin yanı sıra; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNDEM ATEŞKES VE BARIŞIN ŞARTLARI

Görüşmede, öncelikli olarak her iki tarafın birbirine teslim ettiği ateşkes ve barışın sağlanmasına ilişkin şartların yer aldığı memorandum taslaklarının ele alınması bekleniyor. Savaş esirlerinin takası, Rusya'da bulunduğu belirtilen Ukraynalı çocuklar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki olası toplantının hazırlık konularının ele alınması öngörülüyor.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Rusya ve Ukrayna tarafları 3 yıl sonra ilk kez, büyük zorluklarla 16 Mayıs'ta, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yeniden başlayan müzakerelerin ilk turunda 1000 esire karşılık 1000 esir takası, ateşkes ve barışın sağlanması için koşulların paylaşılması konusunda taraflar mutabakata vardı. İnsani anlamda önemli adımların atıldığı müzakereler sonrasında Moskova ile Kiev arasında asker esirlerinin takası gerçekleşti.

2. TURDA EN BÜYÜK ÇAPLI ESİR TAKASI KARARI ALINDI

İstanbul'da, 2 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda ikinci kez bir araya gelen Rus ve Ukrayna heyetleri, doğrudan müzakereler öncesinde ve müzakerelerde birbirlerine ateşkes ve barışın sağlanması için hazırladıkları memorandum taslağını verdiler ve bunun üzerinde çalışılması hususunda anlaştılar.

Savaşın başından bu yana en büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kalan taraflar, ağır hasta ve yaralı askerlerin tamamı ile 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamının takasına karar verdi. Rus tarafı 6 bin Ukraynalı askerin cesedini teslim etme konusunda söz verdi. Ayrıca asker cesetlerinin toplanabilmesi için cephenin bazı bölümlerinde 2-3 günlük ateşkes konusunda çalışma yapılması gündeme geldi.

İstanbul'da son yapılan müzakerelerde alınan kararlar çerçevesinde, bugüne kadar sayıları açıklanmasa da binlerce esir askerin takası yapıldı. 7 bin Ukraynalı askerin cenazesini Kiev'e teslim eden Rusya, 3 bin cenazenin daha teslim edilebileceğini duyurdu, bunlardan 1000'ini kısa süre önce iade etti.

KREMLİN'DEN, MÜZAKERELERDEN "MUCİZE BEKLENMEMESİ" MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını belirterek "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Bununla birlikte Peskov, üçüncü tur müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin ise "Ukrayna krizinin çözümü o kadar zor ki, esir asker ve cenaze değişimi konusundaki anlaşmalar bile bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KİEV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP'IN DA KATILABİLECEĞİ PUTİN-ZELENSKİY ZİRVESİNİ İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, liderler toplantısına hazırlık konusunun gündemlerinde olacağını vurgularken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerin katılımıyla bir liderler zirvesi üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti.