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İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalı Yahudiler "ateşkes" çağrısı yaptı - Son Dakika

İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalı Yahudiler "ateşkes" çağrısı yaptı

Son Güncelleme: 28.10.2023 10:42

ABD'de barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarını durdurması için çağrıda bulundu. Gruplar, New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek 'acil ateşkes' talep etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddeti artarak sürerken, ABD'de barış yanlısı Yahudi gruplar, New York'taki ünlü Grand Central tren garında eylem yaparak "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

GÖSTERİCİLER TUTUKLANDI

"Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti. Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken; "Filistin özgür olmalı", "Ateşkes, hemen şimdi", "Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir", "Tarihin doğru tarafında bizimle olun" yazan dövizler taşıdı. Polis, Yahudi grupların düzenlediği gösteriye müdahale ederek göstericileri tutukladı.

Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı

SOSYAL MEDYADAN DA DESTEKLEDİLER

Yahudilere ait JVP ve IfNotNow (Eğer Şimdi Değilse) isimli sivil toplum örgütlerinin sosyal medya platformlarında, protesto ile eş zamanlı olarak, "Halihazırda 7 bin Filistinli öldü ve bir milyondan fazla kişi de yerinden edildi. İsrailli liderler açıkça soykırım söylemini kullanmaya devam ediyor" şeklinde duyurular yapıldı.

Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı

"ADIMIZA SOYKIRIM YAPILMASINA İZİN VERMİYORUZ"

Yahudi örgüt üyeleri, Gazze için "acil ateşkes" talebiyle düzenledikleri protesto eyleminde "Adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz", "Hemen ateşkes" şeklinde slogan attı. IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında da, "İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek." ifadelerine yer verildi.

Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı
Barış yanlısı Yahudi gruplar, New York metrosunda toplandı! Çok sayıda kişi tutuklandı

Filistin, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalı Yahudiler 'ateşkes' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi bombalarken Amerikalı Yahudiler "ateşkes" çağrısı yaptı - Son Dakika
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