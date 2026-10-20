Barrack ABD'nin Orta Doğu'da 'kontrol değil ayrılmamak' yaklaşımını anlattı - Son Dakika
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Barrack ABD'nin Orta Doğu'da 'kontrol değil ayrılmamak' yaklaşımını anlattı

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Barrack ABD\'nin Orta Doğu\'da \'kontrol değil ayrılmamak\' yaklaşımını anlattı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Doha'daki forumda Washington'ın Orta Doğu'da 'petrol karşılığı güvenlik' modelinden uzaklaştığını söyledi. Barrack, ABD'nin bölgeden çekilmediğini, artık kontrol etmeyi ya da siyasi düzenini şekillendirmeyi hedeflemediğini belirtti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington'ın Orta Doğu'da uzun yıllardır izlediği "petrol karşılığı güvenlik" modelinden uzaklaştığını söyledi. ABD'nin bölgeden çekilmediğini vurgulayan Barrack, Washington'ın artık bölgeyi kontrol etmeyi ya da siyasi düzenini şekillendirmeyi hedeflemediğini belirterek, "Kontrol etmek değil, ayrılmamak. Biz ayrılmıyoruz" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Barrack, ABD'nin Orta Doğu ile ilişkilerinde uzun yıllardır belirleyici olan "petrol karşılığı güvenlik" anlayışından uzaklaştığını söyledi.

Barrack, ABD'nin yeni yaklaşımını, "ABD artık sahip olmak istemiyor. Denklem, kontrol etmek değil, ayrılmamak. Biz ayrılmıyoruz" sözleriyle anlattı. Bölge ülkelerinin de Washington'ın müdahalesinin sınırlarını giderek daha fazla gördüğünü belirten Barrack, "Herkes, 'Tamam, bütün sorunlarımı çözmek için Amerika'ya güvenemem' diyor" ifadelerini kullandı.

Washington'ın geçmişte Orta Doğu'da izlediği müdahaleci politikaları da eleştiren Barrack, ABD'nin geniş Orta Doğu coğrafyasında 23 rejim değişikliğine dahil olduğunu söyledi. Barrack, "Her müdahale edip kişiyi ya da rejimi değiştirmeye çalıştığımızda bunun bir hata olduğu görülüyor" dedi.

"PEYGAMBERLER BİLE BURADAKİ SORUNLARI ÇÖZEMEDİ"

Barrack, Orta Doğu'daki sorunların kısa sürede çözülebileceği beklentisine ilişkin de "Tanrı tarafından bu bölgeye kaç peygamber gönderildiğine bakarsak; 55 Hristiyan peygamber, 100'den fazla İslam peygamberi ve ayrıca 50 Yahudi peygamber var. Hiçbiri bu durumu çözmeyi başaramadı. Dolayısıyla bizim bunu sadece birkaç yıl içinde çözebileceğimizi düşünmek muhtemelen gerçekçi değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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