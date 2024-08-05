Başbakanın istifası da tansiyonu düşürmedi! Göstericiler bu kez babasının heykellerini hedef aldı

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Güney Asya ülkesi Bangladeş'te devam eden hükümet karşı protestolar ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Bugün konutu basılan Başbakanı Şeyh Hasina istifasını duyurup ordu helikopteriyle ülkeyi terk ederken bu hamle de göstericilerin tepkisini dindirmedi. Çok sayıda protestocu bu kez Hasina'nın babası olan Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın heykellerini hedef aldı.

GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAK

Bangladeş'te günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında bugün onlarca protestocu Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Başbakan Hasina baskın sonrasında görevinden istifa ederken ordu helikopteriyle Hindistan'a kaçtı. Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

BABASININ HEYKELLERİNİ YIKMAYA BAŞLADILAR

Yaşanan gelişmeler de ülkedeki tansiyonu düşürmeye yetmezken toplanan binlerce gösterici Hasina'nın babası olan Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ın heykellerini hedef aldı. Bölgeden servis edilen görüntülerde heykelin üstüne merdivenle çıkan çok sayıda kişinin ellerindeki kazma ve küreklerle heykeli yıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ŞEYH BANGABANDHU MUJİBUR RAHMAN KİMDİR?

Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman, Bangladeş'in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olarak bilinir. 17 Mart 1920 tarihinde doğan Mujibur Rahman, 15 Ağustos 1975 tarihinde bir askerî darbe sonucu devrildi ve ailesiyle birlikte öldürüldü. 1949 yılında Avami Birliği'nin kurucuları arasındaydı ve daha sonra Birliğin Genel Sekreteri oldu. 1955 yılında Pakistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. 1958 yılında askeri bir darbeyle başa geçen Eyüb Han'a direndi ve halkın sevgisini kazandı. 1965 yılında Doğu Pakistan'a özerklik verilmesini ön gören altı maddelik bir program yayınladı. Ülkeyi bölmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı ve halkın Eyüb Han yönetimine duyduğu tepkiyi daha da arttırdı ve Mujibur Rahman Şubat 1969'da serbest bırakıldı.

Ülke içindeki karışıklıkların arttığı zamanlarda Mart 1969'da Eyüb Han istifa etti ve yerini Yahya Han aldı. Aralık 1970 tarihinde yapılan seçimlerde Avami Birliği, Doğu Pakistan'a ayrılan sandalyelerin tümüne yakın bölümünü kazanarak Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağladı. Mujibur Rahman'ın özerklik talebine karşı uzlaşmaz bir tutum takınan Yahya Han meclisi süresiz kapattı. Bunun üzerine Mujibur Rahman Doğu Pakistan'da genel grev ilân etti. Uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Batı Pakistan birlikleri Dakka'ya girdi ve Mujibur Rahman tutuklandı. Doğu Pakistan'da iç savaş sürerken milyonlarca insan Hindistan'a sığındı. Sonunda Hindistan birliklerinin yardımıyla, Batı Pakistan ordusu geri çekilmeye zorlandı. Devlet Başkanlığı'na gelen Zülfikar Ali Butto tarafından serbest bırakılan Mujibur Rahman, yeni Bangladeş Devletinin ilk Başbakanı oldu. (Ocak 1972) Ama Bangladeş'in artan sorunları çözmekte başarısız kaldı ve giderek daha baskıcı bir yönetim kurarak 1975 başlarında Devlet Başkanlığı görevini de üstlendi.