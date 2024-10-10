Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde başlayan Arnavutluk ziyareti devam ediyor. Arnavutluk'ta resmi törenle karşılanan ve akabinde de Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalar yaptı.

OMZUNA DOKUNDU, NEDENİNİ AÇIKLADI

Basın toplantısı esnasında Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna dokunması dikkat çekti. Bu hareketine açıklık getiren Rama, Erdoğan'ın omzuna dokunmasının ona olan saygı ve dostluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erdoğan da bu sözlere alkışla karşılık verdi.

100.YIL VURGUSU YAPTI

Basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor" dedi.