Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı - Son Dakika
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Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzuna dokundu. Yaptığı harekete açıklık getiren Edi Rama, Erdoğan'ın omzuna dokunmasının ona olan saygı ve dostluğunu sergilediğini ifade etti.

10.10.2024 16:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde başlayan Arnavutluk ziyareti devam ediyor. Arnavutluk'ta resmi törenle karşılanan ve akabinde de Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalar yaptı.

Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

OMZUNA DOKUNDU, NEDENİNİ AÇIKLADI

Basın toplantısı esnasında Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna dokunması dikkat çekti. Bu hareketine açıklık getiren Rama, Erdoğan'ın omzuna dokunmasının ona olan saygı ve dostluğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Erdoğan da bu sözlere alkışla karşılık verdi.

Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

100.YIL VURGUSU YAPTI

Basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor" dedi.

Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Edi Rama, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı - Son Dakika

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