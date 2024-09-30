Başkan Kasım Gülpınar\'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 30. yıldönümü 10 Ekim 2024 tarihinde Zagreb'de bir törenle kutlanacak. Törende Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi takdim edilecek.

Başkan Gülpınar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine ilişkin çabaları ve iki ülke arasındaki ilişkilere sağladığı olumlu katkılardan dolayı Hırvat Halkı tarafından bu prestijli belgeyi almaya layık görüldü. Gülpınar bireysel alanda verilecek bu Büyük Şeref Belgesine Türkiye'den layık görülen tek kişi oldu.

Bu ödül, aynı zamanda Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü bağların bir sembolü olup, iki ülke halkı arasında dostluğun pekişmesine katkıda bulunacak.