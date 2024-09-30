Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

Başkan Kasım Gülpınar\'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 30. yıldönümü 10 Ekim 2024 tarihinde Zagreb'de bir törenle kutlanacak. Törende Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi takdim edilecek.

30.09.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 30. yıldönümü 10 Ekim 2024 tarihinde Zagreb'de bir törenle kutlanacak. Törende Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi takdim edilecek.

Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

Başkan Gülpınar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine ilişkin çabaları ve iki ülke arasındaki ilişkilere sağladığı olumlu katkılardan dolayı Hırvat Halkı tarafından bu prestijli belgeyi almaya layık görüldü. Gülpınar bireysel alanda verilecek bu Büyük Şeref Belgesine Türkiye'den layık görülen tek kişi oldu.

Bu ödül, aynı zamanda Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü bağların bir sembolü olup, iki ülke halkı arasında dostluğun pekişmesine katkıda bulunacak.

Kasım Gülpınar, Hırvatistan, Diplomasi, Zagreb, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement