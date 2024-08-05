Başkanlık konutunu basan protestocular yiyecekleri sildi süpürdü, yatakta poz verdi

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Bangladeş'te günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında bugün onlarca protestocu Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Başbakan Hasina baskın sonrasında görevinden istifa ederken ordu helikopteriyle Hindistan'a kaçtı.

Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıklarken başkanlık konutunu basan binlerce protestocunun ise keyfine diyecek yoktu.

KONUTTAN TELEVİZYON VE EŞYA TAŞIDILAR

Yayınlanan görüntülerde göstericilerin Hasina'nın evinde yataklara yattığı, başbakanlık konutundan televizyon ve eşya taşıdığı görüldü. Ayrıca mutfağa giren çok sayıda kişinin dolaplardan ne var ne yoksa silip süpürdü görüntüler de servis edildi.

HALKI SOKAĞA DÖKEN KARAR

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.