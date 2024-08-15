Başörtüsü yasasını ihlal eden kadın, polis tarafından sırtından vuruldu

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İran'ın Nur şehrinde 31 yaşındaki Arezoo Badri isimli kadın, bir arkadaşıyla birlikte evine giderken başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle polis memurları tarafından durdurulmak istendi. Polisin hoparlör aracılığıyla durmalarını istediği kadınlar, korkuya kapılarak yollarına devam etti.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTILAR

Bu esnada silahına davranan polis, önce aracın tekerleğine sonra da kapısına ateş etti. Bu esnada seken kurşunlardan biri Badri'nin sırtına isabet etti. Yaralanan kadın, çevredekiler tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tahran'daki Vali-i Asr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının akciğer ve omuriliğinde ciddi hasarlar oluştu. Talihsiz kadının durumu ciddiyetini korurken, İran polisi hastane çevresinde ciddi önlemler aldı.

AKILLARA AMİNİ'Yİ GETİRDİ

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ailesiyle birlikte ziyaret ettiği başkent Tahran'da "örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra şüpheli bir biçimde yaşamını yitirmesi o dönem büyük yankı uyandırmıştı.