Batı Şeria'da İsrail askerleri pusuya düşürüldü

Gazze 27 gündür İsrail bombardımanına tutulurken, Batı Şeria'da da karışıklık sürüyor. Bölgeden gelen son görüntülerde, araç içerisindeki İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü görülüyor.

ARAÇ TEPETAKLAK OLDU

Videoda aracın ters döndüğü görülürken, bazı İsrailli askerlerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi verildi. İsrail Ordu Sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak 7 Ekim'den bu yana 332 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BATI ŞERİA DA KARIŞIK

Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki toplu tutuklama kampanyası sürüyor. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 21'i Hamas savaşçısı olmak üzere 49 şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Orduya göre, savaşın başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklarda 740'ı Hamas savaşçısı olmak üzere 1.220'den fazla kişi tutuklandı.