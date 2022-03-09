Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor? - Son Dakika
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BBC

Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor?

09.03.2022 05:26
Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor?

Ukrayna ordusu, karadan havaya atılan roketlerle, Rusya ordusundaki hava araçlarının düşürüldüğüne ilişkin videolar paylaşıyor.

Ukrayna ordusu, karadan havaya atılan roketlerle, Rusya ordusundaki hava araçlarının düşürüldüğüne ilişkin videolar paylaşıyor.

Doğrulanan bu videolardan birinde, hava savunma sistemlerinden kaçmak için neredeyse ağaç yüksekliğinde uçan bir Rus helikopterinin vurulduğu anlar görünüyordu.

Bu paylaşımlardan Rusya hava kuvvetlerine ait jetlerin de vurulduğu anlaşılıyor.

Askeri uzmanlar, bu videoların, Batılı askeri teknolojilerin Ukrayna'da sahada hali hazırda kullanıldığına kanıt olduğu görüşünde.

İngiltere'de savunma ve güvenlik alanında bir düşünce kuruluşu olan ROSİ'den akademisyen Justin Bronk, en az 20 hava aracının bu şekilde düşürüldüğüne ilişkin görüntülü kanıt olduğunu aktarıyor.

Bu rakam, Ukraynalı yetkililerin açıkladığı "48 uçak, 80 helikopter düşürdük" açıklamasından az olsa da, Rusya'nın hava sahasında üstünlük kurmakta zorlandığını da ortaya koyuyor.

Tabii Ukrayna'nın da kayıpları söz konusu.

Ancak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın henüz, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini ve hava kuvvetlerini elemine etme hedefinde başarılı olamadığını söylüyor.

Batı hangi silahları gönderiyor?

Wallace, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin en azından bir kısmını elde tutmayı başarmış olmasının Rus uçaklarını gece uçuşlarına zorladığını değerlendiriyor.

Omuzdan atılan ve Manpad olarak bilinen kolay taşınır hava savunma sistemleri Batı tarafından Ukrayna'ya sağlana askeri araçlardan yalnızca biri.

Bunlar Manpad'ler arasında, ABD yapımı Stinger füzeleri de bulunuyor.

Tam olarak sayısı bilinmese de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, binlerce anti-tank silahı ile binden fazla Stinger füzesinin Ukrayna ordusuna teslim edildiğini söylüyor.

CNN'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 17 bin anti-tank silahı ile 2 bin Stinger Ukrayna'ya iletildi.

İngiltere işgalin başlamasından önce 'Nlaws' isimli anti-tank roketlerinden 2 bin kadarını Ukrayna ordusuna teslim etmişti.

Toplamda 14 ülkenin Ukrayna'ya silah sağladığı biliniyor. Bunları arasında İsveç ve Finlandiya gibi NATO dışı ülkeler de var.

Almanya da bin anti-tank silahı ve 500 Stinger füzesini Ukrayna'ya gönderdi. 2.5 km menzilli, dünyanın en etkili anti - tank silahları arasında gösterilen Javelin de Ukrayna ordusuna teslim edilen Batılı silahlar arasında.

Bunların yanında, binlerce otomatik saldırı silahı, mühimmat ve tıbbi malzeme de Ukrayna'ya verildi.

Peki askeri mühimmat nasıl Ukrayna'ya sokuluyor?

İngiltere, bu silahların Ukrayna'ya sokulmasını "sağladığını" söylüyor.

Batılı yetkililer ise askeri malzeme tedariğinin nasıl yapıldığına ilişkin detay açıklamıyor.

Ancak bunun ülkeye komşu olan Avrupalı devletler üzerinden gerçekleştiği bir sır değil.

BBC'nin temasa geçtiği Estonya, İsveç ve Danimarka savunma bakanlıkları, askeri malzemelerinin geçen haftalarda Ukrayna'ya ulaştığını doğruladı.

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Son Dakika Dünya Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor? - Son Dakika

BBC

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