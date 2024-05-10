Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Dünya

Taraftar ona, o taraftara isyan etti

Vatandaşa "Neden oy vermediniz?" diye soruldu, yanıtlar oldukça çarpıcı

Belçika'nın Flaman bölgesinde yayın yapan VRT kanalı, İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerini kınamak amacıyla Perşembe günü yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Yayının yarıda kesilmesinin ardından ekranda paylaşılan mesajda, "Bu bir sendikal eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail basın özgürlüğünü de yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza geçici olarak ara veriyoruz. Şimdi ateşkes" denildi.

EUROVİSİON'DA SANATÇILARDAN FİLİTİN'E DESTEK

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu temsil eden sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunmuştu.