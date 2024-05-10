Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

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Belçika'nın VRT televizyon kanalı, Eurovision Şarkı Yarışması sırasında yayını yarıda keserek İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Ateşkes çağrısı yapılan mesajda ''Bu, bir sendika eylemidir... Şimdi ateşkes'' ifadeleri kullanıldı.

10.05.2024 09:39  Güncelleme: 09:57
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Belçika'nın Flaman bölgesinde yayın yapan VRT kanalı, İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerini kınamak amacıyla Perşembe günü yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Belçika'da VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek İsrail'i protesto etti: Bu, bir sendika eylemidir, şimdi ateşkes

Yayının yarıda kesilmesinin ardından ekranda paylaşılan mesajda, "Bu bir sendikal eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail basın özgürlüğünü de yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza geçici olarak ara veriyoruz. Şimdi ateşkes" denildi.

EUROVİSİON'DA SANATÇILARDAN FİLİTİN'E DESTEK

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu temsil eden sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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