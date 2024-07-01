Belçika seçimlerinde Müslüman kökenli adaylardan dikkat çeken başarı - Son Dakika
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Dünya

Belçika seçimlerinde Müslüman kökenli adaylardan dikkat çeken başarı

Belçika seçimlerinde Müslüman kökenli adaylardan dikkat çeken başarı

Belçika'da yapılan federal ve yerel milletvekili seçimlerinde, Müslüman kökenli tek parti lideri olan Team Fouad Ahidar'ın listesinde yer alan Türk ve Arap kökenli adaylar önemli başarılar elde etti. Yerel Parlamento seçimlerinde üç koltuk kazanan parti, Türk kökenli aday İbrahim Dankuş'u yedek milletvekili statüsüne yükseltti.

01.07.2024 15:38
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Belçika'nın son federal seçimlerinde Müslüman kökenli adayların gösterdiği performans oldukça dikkat çekti. Yükselen başarı grafiği ülke içerisinde çeşitliliğin ve temsilin artmasına yönelik olumlu bir adım olarak yorumlanıyor.

YEDEK MİLLETVEKLİ STATÜSÜNE ULAŞTI

Belçika'da geçtiğimiz günlerde yapılan federal ve yerel milletvekili seçimlerinde, Müslüman kökenli tek parti lideri olan Team Fouad Ahidar'ın listelerinde hem Türk hem de Müslüman kökenli Arap adaylar yarıştı. Yerel Parlemento seçimlerde üç koltuk elde eden parti, Türk kökenli milletvekili adayı İbrahim Dankuş'u yedek milletvekili statüsüne taşıdı. Herhangi bir milletvekilinin görevinden ayrılması veya bakan olması durumunda boşalan koltuğa Dankuş yedekten oturmuş olacak.

FİLİSTİNLİ ADAY 533 OY İLE PARLEMENTOYA GİREMEDİ

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel'in haberine göre; Federal parlamentoda ise Müslüman kökenli ve aslen Filistinli aday Ammar Dabbour, aldığı yüksek oyla milletvekili olmaya çok yaklaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dabbour, "Ben Ammar Dabbour, Team Fouad Ahidar listesinde birinci sırada yer alan aday olarak, talep ettiğimiz yeniden sayımın 4,872 oyluk tercihime eksik olan 533 oyu bize vermesini ve böylece federal parlamentoya bir koltuk üzerinden girmemizi sağlayacağını umuyorum."

MÜSLÜMAN ADAYLARIN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSI

Belçika'daki seçimlerde Müslüman kökenli adayların elde ettiği bu başarı, ülkede çeşitliliğin ve temsilin artmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Team Fouad Ahidar'ın liderliğinde birleşen Türk ve Arap kökenli adaylar, seçimlerdeki performanslarıyla dikkat çekti.

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Son Dakika Dünya Belçika seçimlerinde Müslüman kökenli adaylardan dikkat çeken başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic: Belçika ateşle oynuyor 2 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Belçika ayvayı yedi yolsuzluk rüşvet kanunsuzluk Belçikalarada alştırılar 2 0 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: Brukselde 5 turk aday secildi..gayette karekterli duzgun insanlar..1-2 ay once olan secimin haberini simdi yapmakta ne bileyim :) belcikada yolsuzluk rusvet elbet vardir ancak secilenler turk gurbetcilerin sevdigi saydigi insanlar.bir tanesi var sevket temiz adinda insanlara elinden gelen herseyi yapiyor.bu arada turkiyede artist milletvekkillzri gibi makam arabalari,korumalari yok bunlarin :) 0 0 Yanıtla
  • Armağan atış: Türkler iyidir Allah daim etsin 0 0 Yanıtla

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