Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

01.04.2022 09:22
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.
Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı Kiev bölgesindeki çatışmaların kısmen azalmasıyla İrpin'den tahliyeler arttı

Ukrayna, Saldırı, Petrol, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Bayram ikramiyesi nisan bitmeden yatacak! Emeklilere refah payı için takvim bekleniyor
09:50 Güncel altın fiyatları: 1 Nisan gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
09:49 Nisan ayı zamlarla geldi! Sanayide kullanılan elektrik yüzde 20 zamlandı
09:49 Tanju Özcan'dan dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı: Nedense ondan umutluyum!
09:46 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Tansu Çiller' yorumu: Beyhude arayışlar!
09:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda neler oldu? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşti?
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement