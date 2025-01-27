Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz - Son Dakika
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Dünya

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

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İsrail ordusunun rehine takasında ortaya çıkan krizin aşılmasının ardından geriye çekilmesiyle on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru hareket etmeye devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerden rahatsız olan aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir "Bu bir zafer gibi değil tam bir teslimiyet gibi görünüyor. Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz" çıkışında bulundu.

27.01.2025 11:12
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

ORDU SÖZCÜSÜ GELİŞMEYİ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

GÖRÜNTÜLER BEN GVİR'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

Gelişmenin ardından on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyişini sürdürürken bölgeden servis edilen görüntüler geçtiğimiz günlerde ateşkese tepki göstererek görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i küplere bindirdi.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞÜ RAHATSIZ ETTİ

Eski Bakan Ben Gvir, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklara dönüşünden rahatsız oldu.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

"BU BİR ZAFER DEĞİL TAM BİR TESLİMİYET"

Gazze'den gelen görüntüleri 'rehine anlaşmasının aşağılayıcı bir parçası' olduğunu öne süren İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir zafer gibi değil tam bir teslimiyet gibi görünüyor" dedi ve ekledi; "Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz."

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz
Ben Gvir\'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zeytin Ağacı:
    filistin halkı onurlu namuslu şerefli bir halkmış...adamlar taşla sopayla topraklarını korumaya çalıştılar tüm acılara rağmen direndiler. Açık konuşmak gerekirse filistin halkındaki cesaretin üçte biri bende yok...acılarınızı paylaşıyorum umarım kötü günleriniz geride kalır... 123 7 Yanıtla
  • Ümit Aydın:
    AZ SABIR, SİZİN KÖKTEN YOK OLMANIZA AZ KALDI. 72 14 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Siz çok otosbu ocuu sunuz. 76 6 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    yaparlarsa şaşırmamak lazım kafire güven olmaz başta abd ve bu it raile 45 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    zaten birkere yazmistim bunu yspmak icin ateskes imzaladiniz ortada durum 29 2 Yanıtla
  • 4857Fener:
    bu nasıl bir kindir.ne alıp veremediğin var zavallı insanlarla.senin doğuran anaya mı seni yetiştiren zihniyete mi neye kızalım bilemedik 23 2 Yanıtla
  • Oooo:
    O eğri şaplanı düzelt adam ol Gasp ederek bir ülke elde edinmişsin ondan da olma Otur oturduğun yerde. Biz kemik atmadan da havlama 21 3 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Turk ordusu sana gelip savasirsa bakalim konusacak vakit bulabilcek misin 22 2 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Egitim sart yoksa boyle it kopuk birsey meydana gelir 6 1 Yanıtla
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