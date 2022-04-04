Berlin'de yaşayan Ruslar artan Rus nefretine karşı eylem düzenledi - Son Dakika

Buça'daki katliamı Kadirov'un Çeçen savaşçıları mı yaptı? Ukraynalı kadından olay sözler

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 40. güne girildi. 40 gündür Rus ordusunun Ukrayna'da yaptığı katliamlar gündem olurken dünya ülkeleri bu katliamlara çeşitli konularda yaptırım yaparak yanıt verdi. Ekonomik yaptırımların yanı sıra, Rus vatandaşlarını sosyal hayattan izole eden bazı yaptırımlara ise Almanya'da yaşayan Ruslardan tepki geldi.

BERLİN SOKAKLARINDA SOVYET MARŞI SESLERİ DUYULDU

Almanya'nın başkenti Berlin şehrinde yaşanan olayda, bölgede yaşayan Rusların arabalarına "Ruslardan nefret etmeyin" yazarak sokaklarda konvoy yaptığı görüldü. Bazı Rusların ise konvoyda Sovyet marşı açtığı dikkatlerden kaçmadı. O anlar bölgede bulunan kişilerin telefon kameralarına yansıdı.

RUSLARIN SOSYAL YAŞAMINI HEDEF ALAN YAPTIRIMLAR

- Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirdi.

-Meta, Ukrayna'daki sivilleri hedef alan yaklaşık 40 sahte hesap ve gruptan oluşan Facebook ve Instagram ağını kaldırıldı, ondan fazla hesabı askıya aldı.

- Twitter Rus devletiyle bağlantılı medya kuruluşları tarafından paylaşılan tweetlere uyarı ekleyeceğini duyurdu.

- YouTube, Rusya'nın yalan haber yaymak için kullandığı düşünülen toplamda 90'dan az abonesi bulunan birkaç YouTube kanalının kapatıldığını duyurdu.

- Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, "The Batman", "Turning Red" ve "Morbius" gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

- Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Ukrayna'daki şiddetin tırmanması halinde bazı kanalların çalışmasını kısmen veya tamamen kısıtlayabileceklerini söyledi.

-Netflix, Rusya'daki bütün hizmetlerini durdurdu.