Beşar Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti! İki tarafın da amacı farklı - Son Dakika

Beşar Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti! İki tarafın da amacı farklı

Son Güncelleme: 21.09.2023 12:24

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaşın sürdüğü ülkesinden 20 yıl sonra ilk defa Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak için Çin'e gitti. Esad'ın diplomatik izolasyondan çıkış yolu bulmak üzere böyle bir hamle yaptığı konuşulurken, Pekin yönetiminin de bu görüşme ile Orta Doğu'daki etki alanını genişletmeyi hedeflediği vurgulandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2004 yılından bu yana Çin'e yaptığı ilk resmi ziyarete bugün başladı. 'Air China' havayolu şirketine ait bir uçakla sabah saatlerinde ülkeye varan Beşar Esad'ın Asya Oyunları'nın açılış törenine katılması bekleniyor. Esad, ardından 22 Eylül Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Esad ve beraberindeki heyetin pazar ve pazartesi günleri başkent Pekin'de bir dizi temasta bulunması planlanıyor. Esad'a Çin ziyaretinde eşi Esma Esad da eşlik ediyor.

UZUN SÜRE ÜLKESİNDEN AYRI KALACAK

Çin'i en son bundan yaklaşık 20 yıl önce ziyaret eden Beşar Esad'ın günler sürmesi planlanan bu ziyareti, 2011 yılında iç savaşın çıkmasından bu yana ülkesinden en uzun süre uzak kaldığı dönemlerden biri olacak. Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre nezdinde yaptırımlarla karşı karşıya olan Esad hakkında, Çin ve Rusya'nın da daimi üyeleri olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) çok taraflı yaptırımlara oy birliğiyle destek çıkmamıştı. Çin, bugüne kadar en az sekiz kez BM'nin Esad hükümetinin kınamasını öngören kararlarını veto etmişti.

SURİYE, ARAP BİRLİĞİ'NE GERİ ALINMIŞTI

Suriye ve diğer Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerin ardından yoğunlaşmıştı. Esad geçen mayıs ayında Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınmasından kısa süre sonra 22 üyeli bölgesel örgütün Suudi Arabistan'da düzenlenen zirvesine katılmıştı. Esad son yıllarda Rusya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman gibi ülkelere de ziyaretlerde bulunmuştu.

AMAÇ: DİPLOMATİK İZOLASYONDAN ÇIKMAK

Yabancı basında Esad'ın diplomatik izolasyondan çıkış yolu bulmak üzere böyle bir hamle yaptığı aktarıldı. Haberde, "Batı yaptırımları altında 10 yıldan fazla süren diplomatik izolasyona son vermek için daha fazla adım atıyor." denildi. Esad'ın, Şi ile görüşmesine ek olarak, beraberindeki heyetle birlikte birçok Çin şehrinde bir dizi toplantıya liderlik edeceği belirtildi.

HEDEFİ MEŞRUİYET KAZANMAK

Çin Devlet Başkanı Şi'nin yanında poz vermesinin, Esad'ın, Suriye'nin yeniden dünya sahnesine dönmesine yönelik kampanyasına daha fazla meşruiyet kazandırmayı amaçladığı söyleniyor. Esad; ABD, Avrupa, Avustralya, Kanada ve İsviçre tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalmış durumda.

ÇİN'İN AMACI ORTA DOĞU'DAKİ ETKİ ALANINI GENİŞLETMEK

Bloomberg, Çin'in Orta Doğu'daki diplomatik çabalarını artırdığını, Esad'ın ziyaretiyle birlikte Pekin yönetiminin söz konusu bölgede etki alanını genişletmeyi hedeflediğini yazdı. Bu kapsamda Çin'in, geçtiğimiz mart ayında, İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yaptığına işaret edildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın haziran ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Şi'nin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beşar Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti! İki tarafın da amacı farklı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşar Esad, 20 yıl sonra ilk kez Çin'e gitti! İki tarafın da amacı farklı - Son Dakika
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