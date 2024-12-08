Beşar Esad\'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı

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Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yaşananların ardından ülkeden kaçarken nereye gittiği kesinlik kazanmadı. Suriye rejiminin çökmesi ve Esad'ın ülkeden kaçmasından sonra Suriyelilerin ve muhaliflerin ülkenin çeşitli kentlerinde Esad ailesinin mülklerine girdiğini gösteren çok sayıda görüntü yayınlandı.

MAHİR ESAD'IN EVİNDEKİ LÜKS SIĞINAK ORTAYA ÇIKTI

Esad'ın küçük kardeşi ve seçkin 4. Zırhlı Tümen Komutanı Mahir Esad'ın Şam'daki evine giren muhalifler, yerin onlarca metre altına yaptırılan lüks sığınağı görüntüledi. Videoda sığınağa giren kişinin, bulunduğu yerin evin altındaki ikinci kat olduğunu, yer altında bir sürü kapı ve tünel bulunduğunu söylediği duyuldu. Görüntülerde, sığınakta mutfak, salon, tuvalet gibi odaların olduğu görüldü. Video, Suriyeli bir gazeteci olan Abdullah Almousa tarafından X'te"Mahir Esad'ın Şam'daki evinin yeraltı mezarları. Halktan korkan, yerin onlarca metre altını kazar." sözleriyle paylaşıldı.